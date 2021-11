Zoey Deutch sarà la protagonista in “Un regalo da Tiffany”

Secondo quanto riportato da Deadline, Zoey Deutch è stata scelta come protagonista del nuovo film degli Amazon Studios, “Un regalo da Tiffany”.

Zoey Deutch protagonista in una commedia romantica

Zoey Deutch (“Come far perdere la testa al capo”, 2018; “Prima di domani”, 2017; “Zombieland: Doppio colpo”, 2019) sarà protagonista dell’adattamento cinematografico di “Un regalo da Tiffany” degli Amazon Studios, tratto dall’omonimo romanzo di Melissa Hill. L’attrice sarà anche produttrice esecutiva del film.

La commedia romantica, che sarà trasmessa esclusivamente su Prime Video in tutto il mondo, racconta della vita di una donna che viene sconvolta quando un anello di fidanzamento, comprato per qualcun altro, la conduce alla persona che sembra destinata per lei. Daryl Wein, co-sceneggiatore, co-produttore e regista della commedia sull’apocalisse del 2021 “How It Ends”, dirigerà il film sulla sceneggiatura adattata da Tamara Chestna (“Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola”, 2021).

Anche se al momento non sono stati ancora rivelati i particolari su “Un regalo da Tiffany”, è solo una questione di tempo prima che la trama riadattata esca fuori.

Conosciamo però la sinossi del libro su cui si basa:

«Due uomini molto diversi stanno acquistando regali per le donne che amano. Gary sta comprando un braccialetto con ciondoli alla sua ragazza Rachel, mentre Ethan sta cercando qualcosa di un po’ più speciale: un anello di fidanzamento. Ma quando le borse della spesa dei due uomini si confondono, le vite delle coppie si intrecciano».

Eleonora De Sanctis

26/11/2021