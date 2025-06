Zoe Saldana svela i segreti della sua preparazione per il personaggio di Olga Solis in Elio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Zoe Saldana, recentemente premiata con l’Oscar per la sua interpretazione in Emilia Pérez, ha condiviso dettagli interessanti riguardo alla sua preparazione per il ruolo di Olga Solis nel nuovo film d’animazione della Pixar, Elio. In un’intervista rilasciata a Collider, l’attrice ha rivelato alcune tecniche particolari che ha utilizzato per ottimizzare la sua performance vocale, dimostrando un approccio unico e personale al suo lavoro.

La preparazione vocale: un metodo insolito

Durante l’intervista, Zoe Saldana ha spiegato che uno dei suoi segreti per prepararsi a doppiare il personaggio di Olga Solis è stato il consumo di mele verdi. L’attrice ha sottolineato come questo frutto la aiutasse a mantenere la voce in ottima forma. “Non è certo la prima volta che doppio un’animazione, e sento di essere migliorata nel capire cosa serve alla mia voce”, ha affermato Saldana. Ha aggiunto che, oltre a riposare la voce il giorno prima delle registrazioni, mangiava mele verdi il giorno stesso per prepararsi al lavoro in studio.

Secondo Zoe, le mele verdi hanno un effetto benefico sulle papille gustative, contribuendo a rendere la voce più fluida e meno impastata. “In qualche modo ammorbidiscono le papille gustative, così non si crea quel suono un po’ impastato che, se sei in una cabina di registrazione, può risultare molto forte”, ha spiegato l’attrice. Questo approccio alimentare, sebbene insolito, dimostra quanto Saldana prenda sul serio il suo lavoro e la sua voce, elementi fondamentali per il successo nel doppiaggio.

La richiesta alla produzione e il legame con il personaggio

Zoe Saldana ha anche rivelato un aspetto interessante riguardo alla sua interazione con la produzione di Elio. Ha richiesto che le scene in cui il suo personaggio deve urlare venissero registrate per ultime. Questa scelta strategica le ha permesso di preparare la voce per le scene più emotive, garantendo una performance autentica e coinvolgente. “Per questo film, sono salita a bordo quando molti elementi erano già pronti, ma avevamo ancora abbastanza margine per sfumature e improvvisazione”, ha dichiarato Saldana.

L’attrice ha espresso la sua soddisfazione nel poter inserire parte di sé nel personaggio di Olga, rendendolo autentico e personale. “Mi è piaciuto. Non mi capitava da tempo”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di questo processo creativo. La possibilità di lavorare a stretto contatto con l’animatore e il regista ha arricchito ulteriormente la sua esperienza, permettendole di esplorare a fondo il personaggio e le sue emozioni.

Un approccio personale al doppiaggio

Zoe Saldana ha dimostrato che il doppiaggio non è solo una questione di recitazione vocale, ma richiede anche una preparazione fisica e mentale. La sua attenzione ai dettagli, come la scelta di alimenti specifici e la pianificazione delle registrazioni, evidenzia l’impegno che mette nel suo lavoro. Con il suo approccio personale e la sua dedizione, Saldana riesce a dare vita a personaggi memorabili, come Olga Solis in Elio, rendendo ogni performance unica e coinvolgente.

L’attrice continua a dimostrare che la preparazione è fondamentale in ogni aspetto della recitazione, e il suo metodo innovativo potrebbe ispirare altri artisti nel campo del doppiaggio e oltre. Con Elio, Zoe Saldana non solo offre una performance vocale di alta qualità, ma contribuisce anche a un film che promette di affascinare il pubblico di tutte le età.

