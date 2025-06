Netflix lancia il videogioco Squid Game: Unleashed in concomitanza con l’uscita della terza stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’attesissimo debutto di Squid Game 3 alle porte, Netflix ha svelato una novità che entusiasmerà i fan della serie: il videogioco Squid Game: Unleashed sarà disponibile per Chromecast e dispositivi Android. Questa iniziativa coincide con l’uscita della terza stagione, prevista per il 27 giugno 2025, creando un legame tra il mondo del gaming e quello della televisione.

Il videogioco Squid Game: Unleashed

Squid Game: Unleashed è un videogioco che ha già fatto il suo debutto su mobile lo scorso dicembre, accessibile gratuitamente per tutti gli abbonati Netflix. Questo party royale offre una serie di sfide che immergono i giocatori nell’atmosfera intensa e avvincente della serie coreana, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. I personaggi del gioco sono ispirati agli iconici protagonisti e antagonisti della serie, permettendo ai fan di vivere un’esperienza interattiva che riflette le dinamiche e le emozioni della trama originale.

Il gioco è progettato per essere coinvolgente e stimolante, con meccaniche che richiedono strategia e abilità. I giocatori possono affrontare le sfide da soli o in gruppo, rendendo ogni partita unica e divertente. La disponibilità su piattaforme più ampie come Chromecast e tablet Android rappresenta un passo significativo per Netflix, che continua a espandere il proprio catalogo di contenuti interattivi.

Il lancio su Chromecast e tablet Android

Secondo quanto riportato da Variety, il lancio di Squid Game: Unleashed su Chromecast e dispositivi Android è previsto nelle settimane successive al debutto della terza stagione. Questa mossa segna un’importante evoluzione per Netflix, poiché è la prima volta che un gioco della piattaforma viene reso disponibile su schermi più grandi, oltre a quelli mobili. Gli utenti potranno godere di un’esperienza di gioco migliorata, grazie al supporto per tastiera e mouse, che garantirà un controllo più preciso e una grafica ottimizzata per i display di grandi dimensioni.

La decisione di portare il gioco su Chromecast è stata accolta con entusiasmo, poiché consente ai giocatori di immergersi completamente nel mondo di Squid Game, sfruttando al massimo le potenzialità visive e sonore offerte dai dispositivi. Gli aggiornamenti legati alla trama della terza stagione saranno integrati nel gioco, offrendo ai fan un modo per esplorare ulteriormente l’universo narrativo della serie.

Aspettative per la terza stagione di Squid Game

La terza stagione di Squid Game è uno degli eventi più attesi nel panorama televisivo del 2025. Con la sua trama avvincente e i colpi di scena inaspettati, la serie ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Gli episodi in arrivo promettono di approfondire ulteriormente le storie dei personaggi e di rivelare nuovi sviluppi che terranno i fan con il fiato sospeso.

In attesa del debutto, gli appassionati possono prepararsi all’uscita di Squid Game: Unleashed, che non solo offre un modo per interagire con i personaggi e le situazioni della serie, ma arricchisce l’esperienza complessiva di Squid Game. Con l’integrazione di elementi narrativi e di gioco, Netflix continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire contenuti innovativi e coinvolgenti ai propri abbonati.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!