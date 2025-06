Un nuovo mistero in arrivo: “Bookish”, la serie crime di Mark Gatiss

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Per gli appassionati di gialli e misteri, una nuova serie britannica sta per fare il suo debutto. “Bookish”, creata da Mark Gatiss, noto per il suo lavoro su “Sherlock”, promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama intrigante e un protagonista affascinante. Ambientata nella Londra del secondo dopoguerra, questa crime drama si propone di offrire un mix di suspense e cultura letteraria, con un detective che utilizza la sua conoscenza dei libri antichi per risolvere crimini.

La trama di Bookish

“Bookish” si svolge nel 1946, in un periodo di grande cambiamento e ricostruzione per la Gran Bretagna. Il protagonista, Gabriel Book, interpretato dallo stesso Mark Gatiss, è un antiquario e proprietario di una libreria. La sua vita quotidiana viene stravolta quando si trova coinvolto in una serie di misteri che richiedono non solo la sua astuzia, ma anche una profonda conoscenza dei testi antichi che custodisce. La serie esplorerà come Book utilizzi le sue competenze per collaborare con la polizia, offrendo una prospettiva unica e insolita nella risoluzione dei casi.

La scelta di ambientare la storia nel secondo dopoguerra non è casuale; questo periodo storico è caratterizzato da un’atmosfera di incertezza e trasformazione, elementi che possono influenzare profondamente le dinamiche dei crimini e delle indagini. La libreria di Book diventa così un rifugio non solo per i libri, ma anche per le storie di vita e di morte che si intrecciano nella Londra del tempo.

Il cast e i personaggi

Oltre a Mark Gatiss, “Bookish” vanta un cast di attori di talento che contribuiranno a dare vita a questa affascinante storia. Tra i membri del cast troviamo Polly Walker, Elliot Levey, Blake Harrison, Joely Richardson, Daniel Mays e Jonas Nay. Ognuno di questi attori porterà sullo schermo personaggi unici, che arricchiranno la trama con le loro storie personali e le loro interazioni con il protagonista.

La presenza di attori di spicco come Polly Walker e Joely Richardson, noti per le loro performance in produzioni di successo, aumenta le aspettative per la serie. Il loro contributo sarà fondamentale per creare un’atmosfera coinvolgente e per sviluppare relazioni complesse tra i personaggi, che si troveranno a confrontarsi con dilemmi morali e situazioni pericolose.

L’attesa per il debutto e le prospettive internazionali

“Bookish” è attesa per il debutto nel Regno Unito su U&Alibi nel corso del 2025. Tuttavia, i fan si chiedono se la serie arriverà anche in Italia. Attualmente, non ci sono notizie ufficiali riguardo a una distribuzione italiana, ma sembra che ci siano buone possibilità di una diffusione negli Stati Uniti grazie a un accordo con PBS. Questo potrebbe ampliare ulteriormente il pubblico della serie, permettendo a più spettatori di scoprire le avventure di Gabriel Book.

Nel frattempo, l’interesse per “Bookish” è aumentato anche grazie alle recenti dichiarazioni di Benedict Cumberbatch, che ha espresso la sua disponibilità a tornare nel ruolo di Sherlock in un eventuale revival. Questo ha riacceso le speranze dei fan della serie originale, mentre “Bookish” si prepara a conquistare il suo posto nel panorama delle serie crime britanniche.

Con una trama avvincente e un cast di talento, “Bookish” si preannuncia come una delle nuove serie da non perdere nel 2025.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!