Dakota Johnson protagonista di “Splitsville”: il trailer svela le dinamiche di una commedia romantica

Il film “Splitsville”, che vede tra i suoi protagonisti Dakota Johnson, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico con la diffusione del trailer, presentato in anteprima al Festival di Cannes. La commedia romantica, diretta e co-scritta da Michael Angelo Covino, è attesa nei cinema americani il 22 agosto, grazie alla distribuzione di Neon.

La trama di “Splitsville”

“Splitsville” racconta la storia di Ashley, interpretata da Adria Arjona, una donna decisa a porre fine al suo matrimonio. Carey, il suo marito dal cuore gentile, interpretato da Kyle Marvin, si trova in difficoltà e decide di chiedere aiuto ai suoi amici Julie e Paul . La situazione si complica quando Carey scopre che il segreto della felicità coniugale di Ashley è un matrimonio aperto. Tuttavia, le cose prendono una piega inaspettata quando Carey oltrepassa i limiti, portando a una serie di eventi che sconvolgeranno le relazioni tra i personaggi.

Il cast del film include anche nomi noti come Nicholas Braun, David Castaneda, O-T Fagbenle e Charlie Gillespie, tutti coinvolti in una narrazione che esplora le complessità delle relazioni moderne. La commedia si propone di affrontare temi delicati e attuali, mettendo in luce le dinamiche che spesso caratterizzano le relazioni sentimentali.

L’accoglienza al Festival di Cannes

“Splitsville” ha debuttato al Festival di Cannes, dove ha ricevuto un’accoglienza calorosa, culminata in otto minuti di applausi da parte del pubblico presente. Questo riconoscimento sottolinea l’interesse e l’apprezzamento per il lavoro di Covino e Marvin, che hanno saputo creare una storia coinvolgente e ricca di spunti di riflessione.

Durante le interviste sulla Croisette, Covino ha spiegato che il suo intento era quello di rappresentare personaggi che, pur apparendo sicuri di sé, nascondono in realtà incertezze e vulnerabilità. La sceneggiatura si è sviluppata attraverso conversazioni tra Covino e Marvin, che hanno discusso a lungo delle dinamiche relazionali, delle menzogne che spesso ci raccontiamo e delle emozioni che tendiamo a non razionalizzare. Questi scambi hanno dato vita a una narrazione che invita il pubblico a riflettere sulle proprie esperienze e sulle complessità delle relazioni interpersonali.

Tematiche e obiettivi del film

L’obiettivo di “Splitsville” è quello di esplorare la natura delle relazioni moderne, mettendo in luce le difficoltà e le contraddizioni che spesso le caratterizzano. Covino e Marvin hanno voluto creare una commedia che non solo intrattiene, ma che stimola anche una riflessione profonda su come le persone affrontano le proprie emozioni e le dinamiche relazionali.

La scelta di un matrimonio aperto come fulcro della trama offre uno spunto interessante per discutere di temi come la gelosia, la libertà e le aspettative all’interno di una relazione. La narrazione si sviluppa attraverso situazioni comiche e momenti di tensione, creando un equilibrio tra leggerezza e profondità. Gli spettatori potranno riconoscersi nei personaggi e nelle loro esperienze, rendendo “Splitsville” un film attuale e rilevante per il pubblico contemporaneo.

