Zoë Kravitz e Nicholas Hoult tornano insieme nel film How to Rob a Bank di David Leitch

Zoë Kravitz e Nicholas Hoult sono pronti a riunirsi sul grande schermo per il nuovo film How to Rob a Bank, diretto da David Leitch e prodotto da Amazon MGM Studios. La notizia, riportata da Deadline, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, poiché segna il ritorno di questi due talentuosi attori a distanza di anni dalla loro collaborazione in Mad Max: Fury Road. La pellicola, già attesa con interesse, promette di essere un mix avvincente di azione e ironia, caratteristiche distintive del regista.

Il cast e la produzione del film

Oltre a Zoë Kravitz e Nicholas Hoult, il cast di How to Rob a Bank include nomi di spicco come Anna Sawai, Pete Davidson e Rhenzy Feliz. Queste scelte di casting evidenziano l’attrattiva del progetto e la volontà di creare un film che possa coinvolgere un ampio pubblico. La regia è affidata a David Leitch, noto per aver diretto film di successo come Bullet Train e Deadpool 2. La data di uscita nelle sale è fissata per il 4 settembre 2026, un momento che molti spettatori attendono con trepidazione.

La sceneggiatura è scritta da Mark Bianculli, già noto per il suo lavoro in Hunters e nel reboot di Cliffhanger. Bianculli non solo ha redatto il copione, ma figura anche come produttore esecutivo, a testimonianza del suo coinvolgimento nel progetto. La produzione è gestita da Kelly McCormick e David Leitch per 87North, in collaborazione con Brian Grazer, Jeb Brody e Allan Mandelbaum per Imagine Entertainment. Questo team di professionisti promette di portare sul grande schermo un prodotto di alta qualità.

La trama e lo stile di David Leitch

Sebbene i dettagli sulla trama di How to Rob a Bank siano ancora avvolti nel mistero, l’esperienza di David Leitch nel genere action fa presagire un film ricco di sequenze adrenaliniche e momenti di ironia visiva. Leitch ha dimostrato in passato di saper mescolare azione e umorismo in modo efficace, creando opere che riescono a intrattenere e sorprendere il pubblico. La sua visione artistica, unita al talento di un cast di alto profilo, rende questa pellicola un progetto da seguire con attenzione.

Zoë Kravitz: un percorso in ascesa

How to Rob a Bank rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Zoë Kravitz, che ha già dimostrato il suo valore sia come attrice che come regista. Recentemente, ha diretto il suo primo film, Blink Twice, per Amazon MGM, ricevendo apprezzamenti dalla critica e segnando un promettente debutto dietro la macchina da presa. Questo nuovo progetto con Nicholas Hoult non solo sottolinea la sua versatilità, ma rafforza anche il legame con lo studio.

In aggiunta, Kravitz è attesa nel thriller Caught Stealing, diretto da Darren Aronofsky, previsto per l’autunno 2025. Questo film, tratto dall’omonimo romanzo di Charlie Huston, vede come protagonista Austin Butler e include un cast di alto livello, con attori come Matt Smith, Regina King e Vincent D’Onofrio. La carriera di Zoë Kravitz continua a evolversi, e i suoi prossimi progetti promettono di consolidare ulteriormente la sua posizione nell’industria cinematografica.

