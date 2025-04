Zendaya pronta a tornare nel mondo del musical con il remake di Bulli e pupe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per il possibile ritorno di Zendaya nel genere musicale, grazie al remake di “Bulli e pupe“, un progetto che sta prendendo forma sotto la direzione di Rob Marshall. La star, nota per le sue doti di attrice, cantante e ballerina, potrebbe tornare a esibirsi in un contesto che le è familiare, dopo il successo di “Dune“. Le notizie sul suo coinvolgimento arrivano da fonti affidabili come Production Weekly e l’insider Daniel Richtman, che confermano la possibilità di vederla nel cast di questo atteso film.

Gli impegni di Zendaya e il suo futuro

Zendaya si trova attualmente in un periodo molto intenso della sua carriera. Oltre a essere impegnata nelle riprese della terza stagione di “Euphoria“, sta lavorando anche al film “The Odyssey” di Christopher Nolan. Nonostante il fitto calendario, l’attrice sembra avere un margine di disponibilità per il 2026, anno in cui Rob Marshall potrebbe pianificare le riprese del remake di “Bulli e pupe“. Questo progetto, scritto da John Requa e Glenn Ficarra, potrebbe rappresentare una nuova opportunità per Zendaya di mostrare le sue abilità musicali e di danza.

Nel frattempo, l’attrice è attesa anche nel sequel di “Dune” e in “Spider-Man 4“. Tuttavia, in quest’ultimo film, la sua presenza potrebbe essere limitata a causa dell’introduzione di un nuovo personaggio femminile, interpretato da Sadie Sink. Nonostante ciò, il 2026 sembra essere un anno strategico per Zendaya, che potrebbe dedicarsi completamente al remake di “Bulli e pupe“.

Un cast stellare per Bulli e pupe

Il remake di “Bulli e pupe” promette di essere un progetto ambizioso, con un cast che potrebbe includere nomi di spicco del panorama cinematografico. Tra i potenziali attori che potrebbero affiancare Zendaya ci sono Channing Tatum, Joseph Gordon-Levitt, Russell Crowe e Hugh Jackman, noto per la sua esperienza nei musical. Anche Vin Diesel è stato menzionato come possibile partecipante al progetto. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali sui membri del cast, e le speculazioni continuano a circolare.

La storia di “Bulli e pupe” ruota attorno a due giocatori d’azzardo, Sky Masterson e Nathan Detroit, che si sfidano in una scommessa audace. Sky cerca di conquistare Sarah Brown, una devota soldatessa dell’Esercito della Salvezza, che desidera redimere i frequentatori della sua bisca clandestina. Questo intreccio di amore e scommesse promette di offrire momenti di grande intrattenimento e di mettere in risalto le capacità artistiche di Zendaya.

Rob Marshall e la sua esperienza nel musical

Rob Marshall, regista del remake di “Bulli e pupe“, ha una lunga carriera nel mondo del musical, avendo diretto opere di grande successo come “Chicago“, che ha vinto sei premi Oscar nel 2002, incluso quello per il miglior film. La sua esperienza e il suo occhio per la coreografia e la narrazione musicale lo rendono una scelta ideale per questo progetto. Marshall ha recentemente sostituito Bill Condon, il quale ha deciso di dedicarsi a un altro reboot musicale, “Il bacio della donna ragno“, con Jennifer Lopez, presentato al Sundance 2025.

Con il talento di Zendaya e la direzione di Marshall, il remake di “Bulli e pupe” si preannuncia come un evento da non perdere per gli amanti del cinema musicale. La combinazione di una storia avvincente e di un cast di alto livello potrebbe portare a una nuova interpretazione di un classico, rendendo omaggio al lavoro originale mentre si offre una visione fresca e contemporanea.

