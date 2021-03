Justice League: Director’s Cut di Zack Snyder

La versione di Zack Snyder di “Justice League”, ci porta ad un nuovo sguardo dei personaggi di Darkseid, Deathstroke e Joker

In un teaser rilasciato in precedenza su Twitch prima di arrivare su YouTube, vediamo Darkseid parlare dei mondi che ha distrutto nella sua ricerca di potere con uno sguardo al Deathstroke di Joe Manganiello e Joker di Jared Leto.

Justice League: i protagonisti

Il nuovo teaser di “Justice League” fa chiarezza riguardo al personaggio Darkside, che nel film del 2017, provocò non poca confusione. Le sue intenzioni sono rimaste un interrogativo dal momento che la storyline della Scatola Madre vista in “Justice League” è stata sconnessa.

Una nuova alleanza, invece, sembra nascere tra Deathstroke e Joker. E’ possibile che stavolta la Justice League chieda l’aiuto di altri cattivi per sconfiggere Darkseid, ma anche se così non fosse è sempre bello vedere Deathstroke in azione. Alle nuove immagini dei nostri eroi preferiti si aggiungono adesso quelle dei cattivi Darkseid, Deathstroke e Joker.

Il rilascio del poster di Wonder Woman in occasione della giornata internazionale della donna insieme ai poster di Aquaman, Flash, Batman e Superman hanno reso l’idea di quanto sarà differente la versione di Snyder del cinecomic DC. Attendiamo solo uno sguardo ravvicinato al Cyborg di Ray Fisher.

Ricordiamo che la Snyder Cut arriverà con le sue 4 ore di durata su HBO Max il prossimo 18 marzo.

Luca Francesconi

09/03/2021