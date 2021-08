Your Place Or Mine: Ashton Kutcher al fianco di Reese Witherspoon nella commedia romantica di Netflix

Your Place Or Mine” sarà scritto e diretto da Aline Brosh McKenna di “Crazy Ex-Girlfriend”.

Your Place Or Mine: la una nuova commedia targata Netflix

Netflix ha annunciato che Ashton Kutcher sarà il co-protagonista con Reese Witherspoon nella commedia romantica “Your Place Or Mine”. Il film è scritto da Aline Brosh McKenna, che farà anche il suo debutto alla regia nel progetto. Il tweet dell’annuncio ufficiale di Netflix mette in mostra i colpi alla testa di entrambe le star e descrive il film come “due migliori amici su coste opposte che vedono la loro intera vita cambiare quando si scambiano casa per una settimana”.

Jason Bateman e Michael Costigan produrranno attraverso il loro accordo first-look con Netflix insieme a Witherspoon e Lauren Neustadter per Hello Sunshine e McKenna per Lean Machine.

Ashton Kutcher di nuovo protagonista

Era dal 2011 che Ashton Kutcher non interpretava un ruolo da protagonista in una commedia romantica dal. Dall’altra parte Reese Witherspoon se la cava bene quando si tratta di interpretare una protagonista romantica femminile sul grande schermo. I suoi precedenti sono stati infatti “Sweet Home Alabama”, il popolarissimo franchise di “Legally Blonde” e “This Means War”. Ma negli ultimi anni ha anche recitato in ruoli più drammatici, da “Big Little Lies” di HBO a “The Morning Show” di Apple TV+ per finire con “Little Fires Everywhere” di Hulu.

La regista, Aline McKenna, è colei che ha scritto e prodotto uno dei grandi successi della CW, la serie musicale “Crazy Ex-Girlfriend”, così come le commedie “Il diavolo veste Prada” e “27 vestiti”. Dal momento che questa è la sua prima volta sulla sedia del regista, sarà interessante vedere quali nuove idee e tocchi creativi aggiungerà al prodotto finale.

Francesca Reale

05/08/2021