Your Name: Lee Isaac Chung sarà il regista

ll film animato “Your Name” avrà un adattamento live-action e Lee Isaac Chung si occuperà della sceneggiatura e della regia.

Il celebre lungometraggio animato tornerà sugli schermi

“Your Name“, il film animato giapponese, avrà un remake live-action e Lee Isaac Chung sarà sceneggiatore e regista del film prodotto da Paramount e Bad Robot.

La prima bozza dello script è stata firmata da Emily V. Gordon e in precedenza da Eric Heisserer.

J.J. Abrams, in collaborazione con Gengi Kawamura, sarà il produttore della nuova versione di “Your Name”. Mentre Toho distribuirà il lungometraggio in Giappone.

Sul grande schermo si assisterà alla storia di due adolescenti che fanno una scoperta sensazionale: possono scambiarsi magicamente i loro corpi. Quando un disastro minaccia le loro vite, i due devono intraprendere un viaggio per incontrarsi e salvare i rispettivi mondi.

Il film animato ha incassato oltre 303 milioni di dollari solo in Giappone. Nel 2017, quando i diritti del film sono stati messi sul mercato, tutto il mondo voleva acquistarli, così Paramount e Bad Robot hanno deciso molto rapidamente di acquistarne i diritti per un remake, vista la passione di Abrams per il film originale.

Il regista

Lee Isaac Chung è figlio di una coppia coreana che si è trasferita in Arkansas. Ha frequentato l’università di Yale prima di abbandonare il suo progetto di diventare un medico e intraprendere una carriera nel cinema.

Il suo film d’esordio “Munyurangabo” è stato presentato in anteprima a Cannes con grande successo. “Minari”, l’ultimo film di Chung ha vinto i premi Grand Jury e Audience Awards al Sundance del 2020.

Francesca Trovarelli

18/09/2020