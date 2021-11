Young Sheldon: in arrivo uno dei membri di “The Big Bang Theory”

“Young Sheldon” riporta indietro uno dei protagonisti di “The Big Bang Theory” per un sorprendente guest spot. La serie spin-off è disponibile in Italia su Infinity.

“Young Sheldon” e gli innumerevoli omaggi ai personaggi di “The Big Bang Theory”

Fin dal suo inizio, “Young Sheldon” ha deliziato i fan raccontando l’origine di Sheldon Cooper che si è rivelato uno dei personaggi più riusciti di “The Big Bang Theory”. Nel corso delle sue stagioni, lo show ha fatto di tutto per rendere omaggio agli altri personaggi di “The Big Bang Theory”, che Sheldon non avrebbe incontrato fino all’età adulta e sembra che un episodio imminente non faccia eccezione. Insider TV ha recentemente confermato che Simon Helberg riprenderà il suo ruolo di Howard Wolowitz tramite voce fuori campo nel prossimo episodio della serie che in America andrà in onda il 18 novembre. Helberg sarà l’ultimo membro del cast, dopo che Kaley Cuoco ha ripreso il suo ruolo di Penny e Mayim Bialik ha ripreso il suo ruolo di Amy.

Sheldon, Howard e il disprezzo per l’ingegneria

Il cameo in questione a quanto pare racconterà l’esperienza di Howard con l’ingegneria e il disprezzo di lunga data di Sheldon nei suoi confronti.

“Ci piace poter esplorare le origini di Sheldon Cooper ogni settimana in Young Sheldon”, ha dichiarato il produttore esecutivo Steven Molaro. “Ma è sempre più divertente quando siamo in grado di inserire personaggi di “Big Bang Theory” nelle trame. Lavorare di nuovo con Simon per aiutare a spiegare il lungo odio di Sheldon per l’ingegneria è stato un sogno diventato realtà. Jim e Simon – anche nella voce fuori campo – non hanno perso un colpo nelle loro battute nei panni di Sheldon Cooper e Howard Wolowitz. Inoltre, questo episodio vede il ritorno di Reba McEntire e introduce Lance Reddick come il primo professore di ingegneria di Sheldon: è assolutamente uno dei nostri migliori episodi”.