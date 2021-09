You Resemble Me: la prima clip del film d’esordio di Dina Amer

“You Resemble Me” è il film d’esordio di Dina Amer. Il suo film è stato presentato al Festival di Venezia e Deadline ha presentato in esclusiva una breve clip del suo lavoro.

You Resemble Me: Dina Amer si presenta al pubblico di Venezia

Prima clip di “You Resemble Me” , il lungometraggio d’esordio della regista egiziana-americana di New York Dina Amer. Presentato in anteprima mondiale nella sezione Venice Days del Festival del Cinema di Venezia, il film è prodotto da Spike Lee, Spike Jonze e Alma Har’el. La pellicola è stata girata interamente in lingua francese.

Il trauma culturale e intergenerazionale esplode in questa storia di due sorelle alla periferia di Parigi. Dopo che i fratelli sono stati fatti a pezzi, la maggiore, Hasna, lotta per trovare la sua identità, portando a una scelta che sconvolge il mondo.

La regista Dina Amer ha affermato che “il film è stato realizzato per comprendere le radici del trauma di una donna. Un viaggio attraverso strati di dissociazione, dal personale e familiare al religioso e coloniale. Ci troviamo di fronte ad un caleidoscopio di identità frantumate e sogni frantumati. You Resemble Me è un invito a guardare oltre la nostra percezione della verità assoluta, sfidandoci a sollevare i veli che ci impediscono di vederci l’uno nell’altro”.

I crediti dell’esordiente regista

Dina Amer è stata produttore associato del documentario candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy “The Square”. Nel cortometraggio si racconta la rivoluzione egiziana dalle prime linee. L’esordiente regista è cresciuta tra gli Stati Uniti e l’Egitto e il suo lavoro si è concentrato esclusivamente sulla condivisione di storie umane con un pubblico globale.

Prima di cominciare a sedersi dietro la macchina da presa, Amer ha cominciato a lavorare come corrispondente per VICE. In questa occasione la ritroviamo in “The Black Market Series”, dove è riuscita ha scoprire il traffico di esseri umani dei rifugiati siriani. In seguito ha esplorato l’economia sotterranea dei tunnel illegali tra Egitto e Gaza.

“You Resemble Me” è prodotto da Amer, Karim Amer ed Elizabeth Woodward.

Francesca Reale

08/09/2021