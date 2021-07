Yellowstone: il trailer del quarto capitolo della serie

“Yellowstone”, la data di uscita della quarta stagione è stata rivelata nel nuovo trailer. L’intensa serie dal gusto country sta per tornare.

Yellowstone: il trailer della nuova stagione

I Dutton sono tornati e ci viene comunicato con il primo teaser della quarta stagione di “Yellowstone”, che sarà disponibile questo autunno. Intanto, per celebrare il Giorno dell’Indipendenza, gli appassionati e non hanno avuto modo di godere delle stagioni precedenti, perché cosa c’è di più americano di un buon neo-western violento vecchio stile? “Yellowstone” è stato creato da Taylor Sheridan e John Linson, entrambi con una lunga storia nel genere western melodrammatico, come “Sicario” e “Hell or High Water” per Sheridan, e “Sons of Anarchy” per Linson.

Tra conferme e novità nel cast

La serie segue la famiglia Dutton, guidata da John Dutton che controlla il più grande ranch di bestiame negli Stati Uniti. In mezzo al dramma familiare, i Dutton devono affrontare sfide esterne sotto forma di una città invadente, una riserva indigena e il primo parco nazionale d’America. Il cast principale è composto da Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Josh Holloway, Danny Huston e Gil Birmingham.

L’attrice nominata all’Oscar Jacki Weaver si unirà come Caroline Warner. Piper Perabo sarà Summer Higgins, una manifestante di Portland che protegge l’agricoltura industrializzata e l’uccisione di animali. Kathryn Kelly interpreterà Emily, un tecnico veterinario che inizia una relazione con il nuovo cowboy. E infine, abbiamo Finn Little interpreterà Carter. Beth lo prende sotto la sua ala protettrice al ranch per insegnargli come essere un uomo.

Visto il superlativo aumento dei fan della serie, la Paramount ha dato il via libera a una serie prequel chiamata “Yellowstone 1883” come parte del loro accordo generale con Sheridan. “Yellowstone” è davvero uno di quelle rare serie che migliora con ogni stagione

“Yellowstone” tornerà questo autunno per la sua quarta stagione.

Francesca Reale

05/07/2021