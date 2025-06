Ritorna The Bear 4 su Disney+: dieci episodi disponibili per gli appassionati della serie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La quarta stagione di The Bear è finalmente disponibile su Disney+, con tutti e dieci gli episodi pronti per essere visti in streaming. Questa nuova stagione si presenta come un’opera più profonda e riflessiva rispetto alla precedente, pur evidenziando alcune problematiche strutturali che la rendono meno memorabile. Nonostante ciò, il cast di attori e i dialoghi incisivi riescono a mantenere alta l’attenzione del pubblico. I protagonisti, Carmy, Richie, Syd e Nat, si trovano a fronteggiare le conseguenze delle loro scelte passate, mentre il tempo scorre inesorabile.

La trama di The Bear 4: tensioni e scelte difficili

La stagione precedente ha lasciato i personaggi in attesa di un’importante recensione da parte del critico gastronomico del Tribune. Il commento, pur non essendo devastante, ha messo in evidenza alcune criticità nel servizio e nella gestione del ristorante “The Bear“. Carmy Berzatto, interpretato da Jeremy Allen White, si concentra sulle note negative, vivendo una routine stagnante. Questa situazione incide anche sulle decisioni di Sydney, interpretata da Ayo Edebiri, che si trova a dover scegliere tra rimanere al fianco di Carmy o unirsi al nuovo ristorante dello chef Shapiro.

Richie, interpretato da Ebon Moss-Bachrach, affronta una crisi personale e professionale, complicata dalla sua relazione con la figlia Eve e dalla notizia del prossimo matrimonio della sua ex moglie Tiffany, interpretata da Gillian Jacobs. La pressione aumenta ulteriormente quando lo zio Jimmy, interpretato da Oliver Platt, avverte la squadra che le spese superano le entrate e che un miglioramento è necessario per evitare la chiusura del ristorante. La ricerca di una stella Michelin diventa quindi l’obiettivo cruciale per la sopravvivenza dell’attività.

Il matrimonio di Tiffany e le sfide quotidiane

Richie, consapevole delle difficoltà nel servizio, decide di ingaggiare dei problem solver per migliorare la gestione del personale. Nonostante le sfide quotidiane, la passione per il lavoro prevale. Carmy, però, è in una fase di crisi profonda e torna a frequentare gruppi di sostegno per familiari di alcolisti. La sua paura di aver perso la passione per la cucina si fa sempre più concreta. Un incontro inaspettato con la sua ex fidanzata Claire, interpretata da Molly Gordon, si rivela emotivamente complesso.

Nel frattempo, il padre di Sydney subisce un infarto, portando ulteriore tensione nella vita dei protagonisti. Ebra, interpretato da Edwin Lee Gibson, si distingue per la sua capacità di gestire il ristorante “The Original Beef of Chicagoland“, contattando un manager per migliorare le entrate. Tiffany invita il team alle sue nozze, creando un’occasione per riunire la famiglia e risolvere alcune tensioni. Nonostante le preoccupazioni, il matrimonio si rivela un successo, portando a momenti di riconciliazione tra i personaggi.

La recensione della quarta stagione: tra ripetitività e innovazione

La quarta stagione di The Bear si distingue per la sua capacità di affrontare temi complessi come il peso del passato e la pressione del tempo. I protagonisti si trovano a dover affrontare le conseguenze delle loro scelte, mentre il dramma familiare si intreccia con la vita lavorativa. Carmy vive una sorta di “giorno della marmotta”, bloccato in una routine che sembra non avere fine. Sydney, pur cercando stabilità, è attratta dal calore della famiglia Berzatto.

Tuttavia, la ripetitività degli eventi e la mancanza di progressi significativi nei rapporti tra i personaggi possono far sorgere dubbi sulla direzione della trama. I conflitti si fanno meno intensi rispetto alle prime stagioni, ma le dinamiche rimangono simili. I personaggi si scusano e si confrontano, ma sembrano incapaci di fare passi avanti concreti.

Il cast e la colonna sonora: un mix di talento e emozione

Nonostante le sfide narrative, il creatore Christopher Storer e la showrunner Joanna Calo riescono a mantenere viva l’attenzione del pubblico grazie a un cast di attori di grande talento e a una colonna sonora di alta qualità. Brani iconici di artisti come Lou Reed, Paul Simon e R.E.M. accompagnano le vicende dei protagonisti, arricchendo l’atmosfera della serie.

Jeremy Allen White continua a brillare nel suo ruolo, mentre Ebon Moss-Bachrach offre una performance convincente nel suo personaggio di Richie. Le guest star, tra cui il regista Rob Reiner, aggiungono ulteriori sfumature alla narrazione. La quarta stagione, pur con i suoi alti e bassi, riesce a mantenere l’interesse degli spettatori, lasciando aperta la possibilità di un futuro sviluppo della serie.

