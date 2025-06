Lion Forge Entertainment annuncia l’adattamento televisivo di Lostlings, la serie di successo su YouTube

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La crescente popolarità delle serie YA ha spinto Lion Forge Entertainment a investire in un nuovo progetto: l’adattamento televisivo di Lostlings. Questa serie, già apprezzata su YouTube, si distingue per la sua trama avvincente e il suo stile che ricorda il celebre Stranger Things. Con un’ottima accoglienza da parte del pubblico, Lostlings si prepara a conquistare anche il piccolo schermo.

La trama di Lostlings

Lostlings è ambientata nella misteriosa cittadina di Shadowbrook, dove ogni anno un adolescente scompare senza lasciare traccia, per poi riapparire esattamente un anno dopo, privo di ricordi riguardanti la propria assenza. La situazione si complica quando Jesse, l’ultimo ragazzo scomparso, diventa il primo a non tornare. Questo evento inaspettato spinge un gruppo di adolescenti a intraprendere un’avventura per salvare Jesse e, nel contempo, tentare di rompere la maledizione che incombe sulla loro comunità. La narrazione si sviluppa attraverso il loro viaggio, ricco di misteri e colpi di scena, che li porterà a scoprire segreti nascosti e a confrontarsi con le proprie paure.

La serie ha debuttato su YouTube in formato shortform, ottenendo un notevole successo con oltre 17 milioni di visualizzazioni. Lostlings è parte della strategia innovativa di TalesVision, la casa di produzione fondata da Tristan Tales e Luke Pounder, che si dedica a sperimentare nuove idee e contenuti attraverso i social media e le piattaforme digitali. L’adattamento televisivo di Lion Forge sarà inizialmente disponibile sul canale YouTube di TalesVision, per poi essere distribuito in streaming e in chiaro.

Sviluppo e produzione della serie

L’accordo tra TalesVision e Lion Forge è stato il risultato di una competizione tra diversi studi, evidenziando l’interesse crescente per il progetto. Tristan Tales e Luke Pounder, i creatori della serie originale, assumeranno il ruolo di sceneggiatori e showrunner per tutti gli episodi della prima stagione. La produzione vedrà anche la partecipazione di David Steward II, fondatore e CEO di Lion Forge, e Stephanie Sperber, presidente e Chief Creative Officer dello studio, come produttori esecutivi.

Stephanie Sperber ha elogiato il talento di Tales e Pounder, sottolineando la loro capacità di connettersi con il pubblico giovane. La loro esperienza nella creazione di contenuti coinvolgenti e di alta qualità è considerata un valore aggiunto per il progetto. L’approccio “YouTube-first” rappresenta una novità nel panorama delle produzioni televisive, permettendo di esplorare nuove IP attraverso un modello innovativo che si adatta alle abitudini di consumo dei giovani.

Lion Forge e il panorama delle produzioni

Lion Forge Entertainment è già noto per la produzione di Iyanu, una serie animata di avventura fantasy trasmessa su Cartoon Network e HBO Max. Recentemente, lo studio ha annunciato una collaborazione con George R. R. Martin per adattare la sua novella A Dozen Tough Jobs in un film d’animazione destinato a un pubblico adulto. Questa espansione delle collaborazioni dimostra l’impegno di Lion Forge nel diversificare le proprie offerte e nel raggiungere un pubblico sempre più ampio.

In aggiunta, Lion Forge ha avviato una partnership strategica con Ed Barnieh e la sua nuova società Oware, con l’obiettivo di scoprire e sviluppare contenuti young adult provenienti da tutto il mondo. Questa iniziativa mira a mettere in luce storie create da autori internazionali, arricchendo così il panorama delle produzioni destinate ai giovani e contribuendo a una maggiore diversità narrativa nel settore.

