Mariska Hargitay racconta la profezia che ha cambiato la sua carriera in Law & Order: SVU

Mariska Hargitay, celebre per il suo ruolo nella serie “Law & Order: SVU“, ha recentemente condiviso un episodio significativo della sua vita che ha influenzato la sua carriera. Durante un’intervista nel podcast “Call Her Daddy“, l’attrice ha rivelato come una visita a un sensitivo abbia predetto il suo successo nel mondo della recitazione drammatica, cambiando così il corso della sua vita professionale.

La visita al sensitivo e la profezia

Mariska Hargitay, che ha sempre sognato di lavorare nel mondo della commedia a Los Angeles, si è trovata a New York per motivi teatrali. A 34 anni, un’amica la convinse a visitare un chiaroveggente a Long Island. L’attrice, inizialmente scettica, decise di seguire il consiglio e si recò dall’uomo.

Durante la seduta, il sensitivo la colpì con una previsione audace: “Diventerai famosa per quella faccia, quella faccia seria”. Hargitay, sorpresa dalla schiettezza del veggente, si aspettava che il chiaroveggente sfruttasse la sua notorietà come figlia di Jayne Mansfield. Tuttavia, il sensitivo non si lasciò influenzare e le disse chiaramente che il suo futuro era legato alla recitazione drammatica e non alla commedia, come lei desiderava.

L’ascesa al successo con Law & Order: SVU

La profezia del sensitivo si avverò nel 1999, quando Mariska Hargitay ottenne il ruolo della detective Olivia Benson in “Law & Order: SVU“. Questo personaggio divenne rapidamente un’icona della televisione, e Hargitay si affermò come una delle attrici più riconosciute del panorama televisivo. Al fianco di Christopher Meloni, Hargitay ha interpretato Benson per oltre ventisei anni, accumulando quasi 600 episodi.

Il suo lavoro nella serie ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui premi Emmy e Golden Globe, consolidando la sua posizione nel settore. La sua interpretazione ha anche contribuito a sensibilizzare il pubblico su temi importanti legati alla violenza di genere e alle vittime, rendendo il suo ruolo non solo un successo personale, ma anche un’importante voce sociale.

L’eredità di Mariska Hargitay e il suo impatto

Oltre al suo successo come attrice, Mariska Hargitay ha lasciato un segno indelebile nel mondo della televisione e della cultura pop. La sua interpretazione di Olivia Benson ha ispirato molte donne e uomini, diventando un simbolo di forza e resilienza. Hargitay ha anche fondato la Joyful Heart Foundation, un’organizzazione no-profit dedicata a sostenere le vittime di violenza sessuale e domestica, dimostrando il suo impegno per le cause sociali.

La sua carriera, iniziata con una profezia inaspettata, si è evoluta in un percorso di grande successo e impatto. Mariska Hargitay continua a recitare in “Law & Order: SVU“, mantenendo viva la sua eredità e il suo messaggio di speranza e giustizia. La sua storia è un esempio di come le esperienze personali possano influenzare il percorso professionale e di come il talento e la determinazione possano portare a risultati straordinari.

