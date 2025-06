X-Men ’97: La seconda stagione esplora nuove linee temporali e ritorni iconici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Marvel si prepara a riportare i mutanti sul grande schermo con “Avengers: Doomsday“, ma i fan possono già anticipare il ritorno degli X-Men anche nella serie animata “X-Men ’97“. Le nuove anticipazioni rivelano dettagli intriganti sulla seconda stagione, che promette di esplorare diverse linee temporali e di rivelare importanti sviluppi per i personaggi amati dai fan.

Nuove linee temporali e ambientazioni storiche

La seconda stagione di “X-Men ’97” si svolgerà in un contesto temporale variegato, abbracciando epoche che spaziano dall’antico Egitto nel 3000 a.C. fino a scenari futuristici. I protagonisti, tra cui Charles Xavier, Magneto, Rogue, Nightcrawler e Bestia, si troveranno a interagire con En Sabah Nur, noto come Apocalisse, in un’epoca in cui il destino del mondo è ancora da scrivere. Questa scelta narrativa non solo arricchisce la trama, ma offre anche l’opportunità di esplorare le origini di alcuni dei personaggi più iconici del franchise.

I registi Emi e Emmett Yonemura, insieme al produttore e supervisore Jake Castorena, hanno sottolineato l’importanza di queste ambientazioni. Castorena ha affermato che il team di animazione sta lavorando a un design visivo che renderà ogni epoca unica e riconoscibile. “Ci saranno salti temporali che richiederanno ambientazioni distinte”, ha spiegato, evidenziando l’impegno del team nel creare un’esperienza visiva coinvolgente per il pubblico.

Ritorni iconici e camei attesi

Un altro aspetto che ha suscitato l’interesse dei fan è la possibilità di vedere il ritorno di personaggi iconici. Gli autori hanno fatto riferimento a una scena della prima stagione in cui Apocalisse interagisce con Gambit, creando un’atmosfera di tensione e mistero. La frase “Così tanto dolore, figli miei. Così tanta… morte” ha lasciato intravedere la complessità del personaggio e il suo legame con gli eventi futuri.

Nella serie originale “X-Men: The Animated Series“, Apocalisse era accompagnato dai suoi quattro Cavalieri: Carestia, Pestilenza, Guerra e Morte. La presenza di questi personaggi nella nuova stagione è stata suggerita, lasciando i fan in attesa di ulteriori dettagli. Yonemura ha dichiarato: “Voglio dire, avete visto quella mano e avete visto quella carta. Questo è tutto ciò che vogliamo che la gente sappia finora”. La suspense creata attorno ai possibili ritorni rende l’attesa per la seconda stagione ancora più avvincente.

Aspettative per il futuro della serie

Con il crescente entusiasmo attorno a “X-Men ’97“, i fan sono ansiosi di scoprire come la serie si svilupperà e quali sorprese riserverà. La combinazione di nuove linee temporali, ritorni di personaggi iconici e un design visivo innovativo promette di rendere questa stagione una delle più attese nel panorama dell’animazione. La Marvel continua a dimostrare la sua capacità di reinventare storie classiche, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e dei fan storici.

In attesa del debutto della seconda stagione, i fan possono rimanere aggiornati sulle ultime novità e approfondimenti sulla serie, che si preannuncia ricca di colpi di scena e momenti memorabili.

