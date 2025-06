X Factor 2025: i provini per la giuria e i nomi dei bocciati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova edizione di X Factor ha suscitato grande attesa tra i fan, soprattutto dopo il successo della scorsa stagione, che ha registrato ascolti record. Tuttavia, la giuria non sarà confermata nella sua interezza. Già nei mesi scorsi, si erano diffusi rumors riguardanti l’uscita di Manuel Agnelli, il noto frontman degli Afterhours, a causa di presunti conflitti con Achille Lauro. La conferma ufficiale è arrivata da Sky, che ha annunciato che Agnelli non farà parte della giuria per la nuova stagione. Dopo la sua partenza, sono stati organizzati provini per selezionare il nuovo giurato, e alla fine è stato scelto Francesco Gabbani.

I provini per la giuria di X Factor

Il processo di selezione per la giuria di X Factor ha visto la partecipazione di numerosi artisti, alcuni dei quali hanno già una carriera consolidata nel panorama musicale italiano. Francesco Gabbani, noto per il suo successo con “Occidentali’s Karma”, è stato scelto per affiancare Jake la Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro. Tuttavia, non tutti i candidati hanno avuto la fortuna di essere selezionati. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candella nella sua rubrica sul settimanale Chi, tra i bocciati ci sono nomi di spicco come Dardust e Gazzelle.

Dardust, produttore di successi come “Soldi” e “Nero Bali”, e Gazzelle, artista indie molto apprezzato, non hanno convinto i dirigenti di Sky. Candella ha riportato che entrambi non hanno dimostrato di possedere l’“X Factor” necessario per entrare a far parte della giuria. La scelta di Gabbani è stata motivata dalla sua capacità di superare la concorrenza di altri colleghi e di adattarsi al format del talent show.

Salmo e la sua rinuncia

Tra gli artisti che hanno partecipato ai provini, c’è chi ha deciso di rinunciare a un’offerta economica molto allettante. Salmo, rapper e produttore musicale, ha rivelato di aver ricevuto un’offerta di un milione di euro per entrare nella giuria di X Factor. In un’intervista, ha spiegato di aver fatto un provino che ha riscosso successo, ma ha poi deciso di non accettare l’incarico.

Salmo ha dichiarato di essere stato tentato dall’idea di partecipare, ma ha scelto di concentrarsi su altri progetti, in particolare una serie televisiva a cui stava lavorando. La sua decisione ha sorpreso molti, considerando la cifra offerta, ma il rapper ha preferito seguire le sue priorità professionali piuttosto che accettare un ruolo che avrebbe potuto distoglierlo dai suoi impegni attuali.

Il futuro della giuria di X Factor

Con l’ingresso di Francesco Gabbani, la giuria di X Factor si prepara a una nuova era. La presenza di artisti con esperienze diverse e stili musicali distinti promette di arricchire il format del programma. Gabbani, con il suo carisma e la sua esperienza, potrebbe portare una ventata di freschezza e innovazione, contribuendo a mantenere alto l’interesse del pubblico.

Mentre i fan attendono con ansia l’inizio della nuova stagione, le scelte fatte dai produttori di X Factor riflettono una strategia mirata a rinnovare la giuria e a garantire un mix di talenti che possa attrarre un pubblico sempre più vasto. Con nomi noti che non hanno superato i provini, la competizione per entrare a far parte di questo prestigioso talent show rimane alta, e le aspettative sono alle stelle.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!