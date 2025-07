Il collegio 2025: inizia la nuova edizione con Azzurra Vincenzi e un cast rinnovato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese della nuova edizione de Il Collegio 2025 sono ufficialmente partite mercoledì 2 luglio, portando il programma in una nuova location: il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, in Molise. Questa edizione promette di portare con sé novità e sorprese, a partire dalla presenza di nuovi collegiali e dal ritorno di volti noti nel corpo docente.

Azzurra Vincenzi: la prima collegiale

Tra le novità più interessanti di questa edizione c’è la partecipazione di Azzurra Vincenzi, una giovane milanese di 16 anni, già nota al pubblico di TikTok. La sua presenza è stata anticipata da alcuni video condivisi dai fan, che l’hanno riconosciuta mentre si trovava nei pressi del Convitto. Azzurra non è nuova al mondo dello spettacolo: oltre a contare su una community di 15 mila follower su TikTok, ha anche co-condotto una puntata su RDS Next e ha collaborato con i Maturi e Yamme. La ragazza si descrive come una persona dal gusto semplice, appassionata di musica, in particolare di artisti come Sfera Ebbasta, Bad Bunny e Glocky. Tra i suoi sogni c’è anche quello di intraprendere un safari in Africa, un desiderio che riflette la sua voglia di avventura e scoperta.

Il corpo docente e l’ambientazione

Il Collegio 2025 si svolgerà nel contesto del 1990, un’epoca ricca di eventi storici e culturali. Molti dei docenti che hanno fatto parte delle edizioni precedenti torneranno a insegnare ai nuovi collegiali. Tra i volti riconfermati ci sono il Preside Bisisio, il professor Andrea Maggi, che si occuperà di Italiano e Educazione Civica, la professoressa Maria Rosa Petolicchio per Matematica e Scienze, il professor Alessandro Carnevale per Arte, il professor David Wayne Callahan per Inglese e il professor Luca Raina per Storia e Geografia. Questo mix di esperienza e novità promette di rendere l’edizione 2025 ancora più coinvolgente.

Date di messa in onda e aspettative

Secondo quanto riportato da BlogTvItaliana, le puntate di Il Collegio 2025 saranno disponibili su RaiPlay, mentre su Rai2 andranno in onda a partire dalla fine di dicembre. Ogni serata prevede la trasmissione di due episodi, per un totale di sei prime serate. Gli appassionati del programma sono in attesa di scoprire come si svilupperanno le dinamiche tra i collegiali e quali sfide affronteranno nel corso della loro esperienza al Convitto Nazionale Mario Pagano. Con un mix di nostalgia e modernità, questa edizione si preannuncia ricca di emozioni e insegnamenti.

