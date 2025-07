La7 svela i palinsesti per la stagione TV 2025/2026: conferme e novità in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La rete La7 ha ufficializzato i palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026, rivelando una programmazione che mantiene molte delle sue trasmissioni consolidate, ma introduce anche alcune novità significative. Tra i punti salienti, spicca la conferma di Enrico Mentana alla direzione del telegiornale, un elemento di stabilità in un panorama televisivo in continua evoluzione. Tuttavia, non mancano i cambiamenti, come la cancellazione del programma “Famiglie d’Italia“, condotto da Flavio Insinna, che non ha trovato il giusto riscontro di pubblico. Di seguito, un’analisi dettagliata dei programmi e dei volti che caratterizzeranno La7 nei prossimi mesi.

Programmazione della prima serata

La programmazione serale di La7 si presenta ricca e variegata, con un mix di talk show e programmi di approfondimento. Il lunedì sarà dedicato a “La Torre di Babele“, condotto da Corrado Augias, un programma che affronta temi di attualità e cultura con un approccio critico e riflessivo. Il martedì, Giovanni Floris guiderà “DiMartedì“, un appuntamento consolidato per analizzare i principali eventi politici e sociali della settimana.

Il mercoledì sarà la volta di “Una Giornata Particolare“, condotto da Aldo Cazzullo, che si propone di raccontare storie di vita quotidiana e personaggi emblematici. Il giovedì, Corrado FormigliPresenterà “Piazzapulita“, un programma di inchiesta e dibattito che affronta temi di rilevanza sociale. Il venerdì, Diego Bianchi condurrà “Propaganda Live“, un mix di satira e informazione, mentre il sabato sarà dedicato a “In Altre Parole” con Massimo Gramellini, un programma che invita alla riflessione su temi di attualità.

Oltre ai programmi già affermati, La7 introdurrà due nuove trasmissioni: “Lezioni di Mafie” con Nicola Gratteri, che si concentrerà sul fenomeno mafioso in Italia, e “La Giusta Distanza” con Roberto Saviano, un programma che esplorerà temi di giustizia e legalità. Non mancheranno anche due biografie speciali su figure di rilevanza mondiale, come Vladimir Putin e Papa Francesco, curate da Ezio Mauro. Infine, l’attore Fabrizio Gifuni racconterà la storia della loggia massonica P2 in una serata speciale, in collaborazione con Gherardo Colombo.

Access prime time e daytime

La programmazione di Access Prime Time vedrà la presenza di “Otto e Mezzo” con Lilli Gruber dal lunedì al venerdì, un appuntamento di riferimento per il dibattito politico e sociale. Nel weekend, Massimo Gramellini condurrà “In Altre Parole“, riprendendo il format del sabato sera.

Per quanto riguarda il daytime, La7 continuerà a offrire una varietà di programmi informativi e di approfondimento. Dal lunedì al venerdì, “Omnibus” con Gaia Tortora e Alessandra Sardoni aprirà la giornata alle 7, seguito da “Coffee Break” con Andrea Pancani alle 9:40. Alle 11, “L’Aria che Tira” con David Parenzo offrirà un’analisi delle notizie del giorno, mentre “Tagadà” con Tiziana Panella andrà in onda alle 14:20. La programmazione pomeridiana si concluderà con “La Torre di Babele Doc” alle 17:30, sempre con Corrado Augias.

Una novità nel daytime sarà l’ingresso del giornalista Gerardo Greco, che si unirà al team di conduzione di “Omnibus“, contribuendo a rafforzare il format che andrà in onda sette giorni su sette.

Seconda serata e nuove proposte

La programmazione della seconda serata di La7 si arricchisce con l’arrivo di “Pinuccio con Prove d’Inchiesta“, un viaggio satirico che esplorerà le realtà dei piccoli comuni italiani in otto puntate. Questo nuovo programma si propone di mettere in luce le peculiarità e le problematiche di queste comunità, utilizzando un approccio ironico e critico.

Con queste novità e conferme, La7 si prepara a offrire ai suoi telespettatori una stagione ricca di contenuti, mantenendo un equilibrio tra informazione, approfondimento e intrattenimento. La rete continua a puntare su volti noti e su temi di rilevanza sociale, cercando di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento e informato.

