La7 presenta i palinsesti 2025: conferme e novità per la nuova stagione televisiva

La presentazione dei palinsesti di La7 per la stagione 2025 ha rivelato molte riconferme e alcune novità significative. Tra i volti noti che torneranno, spiccano Nicola Gratteri e Roberto Saviano, entrambi impegnati a trattare il tema delle mafie. Tuttavia, non mancano le sorprese, come l’arrivo di Pinuccio in seconda serata e la cancellazione del game show di Flavio Insinna. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova programmazione.

Le novità in arrivo: Gratteri e Saviano

Nella prossima stagione, La7 accoglierà il magistrato Nicola Gratteri, noto per il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. Gratteri presenterà un programma intitolato “Lezioni di mafia“, dedicato agli studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della legalità e della giustizia. Questo progetto rappresenta un’importante iniziativa educativa, che si inserisce nel contesto di una programmazione sempre più attenta alle problematiche sociali.

Accanto a Gratteri, Roberto Saviano tornerà con “La giusta distanza“, un programma che esplorerà il fenomeno mafioso da diverse angolazioni. Saviano, autore di best seller come “Gomorra“, continuerà a portare alla luce le dinamiche e le conseguenze delle attività mafiose, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su un tema di rilevanza nazionale.

In aggiunta, Fabrizio Gifuni condurrà uno speciale sul caso della P2, un’inchiesta che promette di svelare aspetti poco noti di una delle più controverse vicende italiane. Ezio Mauro, noto giornalista, presenterà due speciali: uno dedicato a Papa Francesco e l’altro a Vladimir Putin, offrendo così un’analisi approfondita su figure di grande impatto politico e sociale.

Le conferme: Mentana e i volti storici di La7

Tra le riconferme più attese, Enrico Mentana continuerà a dirigere il TgLa7. Urbano Cairo, proprietario della rete, ha confermato che Mentana ha un contratto valido fino a dicembre 2026. Cairo ha espresso la sua soddisfazione per la presenza del giornalista, sottolineando l’importanza della sua esperienza e professionalità. Recenti speculazioni su un possibile addio di Mentana sono state smentite, rassicurando i telespettatori sulla sua permanenza.

Altri volti storici della rete, come Diego Bianchi, Massimo Gramellini, Corrado Formigli e Lilli Gruber, hanno firmato contratti fino al 2030, garantendo così continuità e stabilità alla programmazione. La rete ha deciso di mantenere il suo palinsesto consolidato, con una possibile novità per la domenica sera, che potrebbe arricchire ulteriormente l’offerta di La7.

La cancellazione del game show di Insinna

Una delle notizie più discusse riguarda la cancellazione del game show “Famiglie d’Italia“, condotto da Flavio Insinna. Urbano Cairo ha spiegato che, nonostante il programma avesse ottenuto buoni risultati, non si è rivelato in linea con le aspettative del pubblico di La7. La rete ha deciso di non proseguire con questo format, ritenendolo non adatto al proprio target di telespettatori.

Cairo ha chiarito che l’intento è quello di offrire contenuti che rispondano meglio alle esigenze del pubblico, e che, nonostante Insinna sia un professionista di grande valore, il game show non ha trovato la giusta sintonia con la rete. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella programmazione di La7, che punta a differenziarsi ulteriormente nel panorama televisivo italiano.

