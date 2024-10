X-Factor 2024: Raggiunti nuovi record di ascolti e interazioni social nella quinta puntata

L’attenzione su X-Factor 2024 continua a crescere, rispecchiandosi nei risultati ottenuti dalla quinta puntata dello show, andata in onda ieri su Sky Uno e NOW. Con ascolti notevoli e una forte interazione sui social media, il programma si conferma come uno dei più seguiti della stagione. In questo articolo, andremo ad analizzare i numeri e il contesto che hanno caratterizzato questa nuova tappa del talent show.

Ascolti in crescita e segnali positivi

Il quinto episodio della stagione ha totalizzato una media di 739mila spettatori, mantenendo costante il risultato rispetto alla settimana precedente. Questa cifra segnala un incremento del 30% rispetto agli ascolti registrati durante l’analogo episodio della scorsa stagione. Inoltre, la share tv si attesta al 3,1%, evidenziando l’appeal del programma tra il pubblico.

Nei sette giorni precedenti, l’episodio ha accumulato un totale di 2 milioni 608 mila spettatori medi, il numero più alto di questa stagione fino ad ora. Questo si traduce in un incremento del 35% rispetto allo stesso episodio dello scorso anno, nonché un miglioramento del 4% rispetto al programma della settimana scorsa. Questi dati non solo evidenziano la performance del programma, ma anche l’interesse crescente verso i talent show in generale, segno di una ripresa della fruizione televisiva dopo i periodi di difficoltà.

Interazioni social che fanno la differenza

X-Factor 2024 non si distingue solo per gli ascolti tv, ma anche per la notevole interazione online. Nella rilevazione della Social TV Audience, il programma ha ottenuto quasi 251mila interazioni durante la serata, un aumento del 76% rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Questa elevata partecipazione virtuale indica come il pubblico non sia soltanto spettatore, ma anche attivo nel commentare e condividere momenti della trasmissione.

In aggiunta, nelle rilevazioni Same Day 24/7, X-Factor 2024 ha registrato oltre 284mila interazioni, mostrando un incremento di ben il 90% rispetto all’anno passato. I dati riportati da fonti come Talkwalker e Trends24.in confermano che #XF2024 è stato lo show più discusso del giorno, segno che il talent è in grado di attirare l’attenzione non solo durante la messa in onda, ma anche nella conversazione social che ne segue.

Il futuro delle squadre e l’attesa per i Live Show

Con il termine di questa puntata, le quattro squadre rimaste in gara possono vantare ciascuna quattro artisti, tutti in corsa per conquistarsi un posto nei Live Show, che avranno inizio dal 24 ottobre, sempre su Sky e in streaming su NOW. Le scelte decisive di Paola e Manuel nella puntata di ieri hanno intensificato il clima di competizione, creando aspettative elevate non solo per i concorrenti, ma anche per il pubblico che segue con passione le loro prestazioni.

Il percorso verso i Live Show rappresenta un momento cruciale per i partecipanti. Ogni esibizione sarà determinante per il proseguimento del loro viaggio nel programma, incrementando ulteriormente l’interesse e l’impegno da parte del pubblico. Quest’edizione di X-Factor sembra proseguire a ritmo serrato, mantenendo viva l’attenzione su ogni nuovo sviluppo della competizione.