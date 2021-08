Wu-Tang: An American Saga, il trailer della seconda stagione

“Wu-Tang: an American Saga”, Hulu ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie originale nominata agli Emmy.



Wu-Tang: An American Saga, il trailer

La serie vede Ashton Sanders come Bobby “RZA” Diggs, Siddiq Saunderson come Dennis “D-Love” Coles e Marcus Callender come Oliver “Power” Grant, tra molti altri attori di talento. È una saga edificante basata sulla storia vera di uno dei gruppi hip-hop più famosi di tutti i tempi, il Wu-Tang Clan.

La prima metà del trailer ha il compito di creare la premessa: un gruppo di giovani uomini di colore nella New York degli anni ’90 che si uniscono per realizzare i loro sogni di diventare grandi nel mondo della musica. Attraverso diversi frammenti di dialoghi dei personaggi, mostrano le future star del rap che lottano contro il crimine, la violenza delle bande, vivono in povertà e cercano di essere i migliori padri che possono essere per i loro figli. Poi, con un iconico graffio da record, il trailer prende una svolta.

Nella scena successiva, due dei membri fondatori sono seduti in un incontro privato con alcuni dirigenti di etichette discografiche che si chiedono se dovrebbero o meno andare con il nome “Wu-Tang Clan”. Dopo che uno dei giovani lascia cadere una grossa pila di contanti sulla scrivania, smettono di fare domande. Successivamente, il trailer introduce i personaggi principali con gli attori che rappano insieme ai testi, i loro nomi in lettere giganti sullo sfondo. Un montaggio dei rapper che eseguono la loro musica conclude le cose prima di passare al nero e rivelare la data di uscita della seconda stagione.

La sinossi ufficiale

Il clan è disilluso dalla vita nei progetti e Bobby sa che il successo nell’industria musicale potrebbe essere il loro biglietto per una vita migliore. Ma convincere i membri del clan a mollare tutto per la musica non è facile. Il risentimento tra Dennis, Sha, Power e Divine è ancora profondo, mentre gli altri membri del Clan lottano per affrontare la vita urbana. Questa volta, Bobby si dedica all’autenticità e sebbene sappia di poter guidare la sua troupe attraverso le sfide del mondo della musica, le fratture del clan potrebbero rivelarsi troppo profonde da superare.

La seconda stagione di Wu-Tang: una saga americana debutterà l’8 settembre in esclusiva su Hulu.

Francesca Reale

10/08/2021