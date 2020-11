Wonder Woman 1984 ha nuove date d’uscita nel Regno Unito e in Italia

L’atteso film DC diretto da Patty Jenkins, con protagonista Gal Gadot, “Wonder Woman 1984”, uscirà a dicembre nel Regno Unito, mentre in Italia arriverà più tardi.

“Wonder Woman 1984” ha finalmente una data d’uscita ufficiale

“Wonder Woman 1984”, film DC diretto da Petty Jenkins, uno dei più attesi della stagione cinematografica, e uno dei più posticipato dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, svela le nuove date d’uscita. Tra Regno Unito e Italia ci sarà una differenza di meno di un mese, nel primo caso il film arriverà in anticipo il 16 dicembre 2020, mentre in Italia uscirà il 28 gennaio 2021. Il 16 di dicembre è una data importante anche per altri Paesi, tra cui Francia, Belgio, Bulgaria e Portogallo che potranno usufruire di questa uscita anticipata.

A inizio novembre, il regista Patty Jenkins, la protagonista Gal Gadot e la Warner Bros. stessa avevano annunciato, tramite Twitter, che il sequel sulla super eroina sarebbe uscito in cinema selezionati a partire dal 25 dicembre negli Stati Uniti, in contemporanea con il debutto streaming su HBO Max. Attualmente invece, nei Paesi nei quali la piattaforma non è attiva, inizierà un lancio scaglionato a partire del 16, ma per quanto riguarda l’Italia si parla comunque di gennaio del prossimo anno. Ovviamente tutto è sempre soggetto alle misure restrittive: non si sa se per il 16 dicembre i cinema siano aperti nei Paesi dove è prevista l’uscita anticipata.

L’atteso film DC

Il film è il nono dell’universo DC, e il quarto nel quale appare il personaggio di Wonder Woman dopo “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Wonder Woman” e “Justice League”, ed era previsto per giugno. Nel cast, oltre a Gal Gadot nei panni di Diana Prince/Wonder Woman saranno presenti anche Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright. Nel film la protagonista dovrà affrontare due terribili nemici, il magnate Maxwell Lord e Barbara Ann Minerva/Cheetah, interpretati rispettivamente da Pascal e Wiig, mentre si riunirà anche con un vecchio amore, Steve Trevor, a cui presta il volto Chris Pine.

“Nel primo film, ho interpretato un soldato disilluso e sfiduciato verso un mondo che pieno di cattiveria e depravazione“, aveva dichiarato Pine durante un’intervista di Entertainment Weekly. “Mentre in questo film sono molto più sereno. Il mio ruolo è proprio quello di un amico, amante, fidanzato e guardia del corpo al tempo stesso. Trevor cerca di fare del suo meglio per aiutare Diana nella sua missione“.

Giorgia Terranova