Wonder Woman 1984: uscita in esclusiva digitale

“Wonder Woman 1984” approda in Italia in esclusiva digitale dal 12 Febbraio. Intanto i fan di Gal Godot e del personaggio del DC Universe potranno vedere 10 minuti del film, già disponibili sul canale YouTube della Warner Bros. in anteprima.

Wonder Woman 1984: finalmente l’attesa è finita

Finalmente anche il pubblico italiano potrà vedere il film di cui si è parlato per tantissimo tempo. “Wonder Woman 1984”, diretto da Patty Jenkins con la splendida protagonista Gal Gadot, è disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, in esclusiva digitale da venerdì 12 febbraio, e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Intanto il canale Youtube ufficiale di Warner Bros ha reso disponibili 10 minuti in anteprima della pellicola:

Della trama di “Wonder Woman 1984” sappiamo poco.

Diana Prince cerca di mantenere un profilo basso, vivendo tranquillamente in mezzo ai mortali nei mitici anni ’80, in cui il consumismo dilaga incessantemente.

L’eroina preferisce non esporsi, nonostante abbia ancora tutti i suoi poteri: si occupa di antichi manufatti e lascia emergere la sua vera natura solo di nascosto.

Le cose cambiano quando Diana si troverà a dover usare le sue forze, la sua saggezza e il suo coraggio per salvare il mondo e l’intero genere umano. Con il suo costume scintillante e due ali dorate, Wonder Woman dovrà tornare in azione e affrontare due nuovi nemici: : Max Lord e Cheetah.

Un film con grandi nomi

Oltre a Gal Gadot fanno parte del cast di “Wonder Woman 1984”: Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig in quello di Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright in quello di Antiope e Connie Nielsen come Hippolyta.

Hanno prodotto il film: Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.

Patty Jenkins oltre ad aver diretto la pellicola ha realizzato anche la sceneggiatura insieme a Geoff Johns & Dave Callaham, da un soggetto di Jenkins & Johns, basato sui personaggi della DC. Wonder Woman è stata ideata da William Moulton Marston.

In questa nuova avventura di Wonder Woman troviamo anche altri membri del cast tecnico che hanno lavorato al precedente capitolo dedicato alla splendida eroina tra cui: il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy”). Al montaggio figura il candidato all’Oscar Richard Pearson (“United 93”). Le musiche sono del compositore premio Oscar® Hans Zimmer (“Dunkirk”, “Il re Leone”).

Il DC Universe su Chili

Oltre all’attesissima uscita di “Wonder Woman 1984”, in streaming su CHILI è disponibile tutto il mondo targato DC Universe. Tra i titoli da poter scegliere c’è “Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn” con Margot Robbie, “Aquaman” con Jason Momoa e il divertentissimo “Shazam!” di David F. Sandberg. Tra i film più apprezzati citiamo inoltre il “Joker” con Joaquin Phoenix, la trilogia di Christopher Nolan de “Il Cavaliere Oscuro” e “Batman v Superman – Dawn of Justice”, con Ben Affleck nei panni dell’Uomo Pipistrello.

Tra gli altri prodotti disponibili in digital, figurano inoltre i direct-to-video animati e fedeli ai fumetti originali della DC Comics: “Batman The Killing Joke”, “Batman Ninja”, “Batman La Maschera di Ferro” e, ritornando all’eroina della DC, il cartoon di “Wonder Woman” diretto da Lauren Montgomery. I bambini potranno appassionarsi invece al filone Lego: da “Batman – Il Film” a “Shazam! Magic and Monsters”, da “The Flash” a “DC SuperHero Girls – Intergalactic Games” in cui entrano in azione Wonder Woman, Supergirl e Batgirl.

Daniele Romeo

11/02/2021