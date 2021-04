Al quarto evento annuale pre-Oscar dell’EMILY’s List, “The First but Not the Last”, Fonda si è riunita virtualmente con Regina King, Lucy Liu, Samantha Bee e il governatore del New Mexico Michelle Lujan Grisham in un panel moderato da Zerlina Maxwell. Il tema è stato Woman in power, per cui i relatori hanno discusso l’importanza della missione di EMILY’s List di eleggere donne democratiche e di cosa significa essere una donna al potere.

Woman in power: la missione di EMILY’S List

Chelsea Handler, che ha unito le forze con l’organizzazione quattro anni fa, ha aperto l’evento descrivendo in dettaglio i recenti risultati di EMILY’s List, tra cui aiutare a eleggere le prime donne musulmane e native americane al Congresso, nonché la prima vicepresidente donna, Kamala Harris. Handler ha detto che le donne detengono solo il 25% dei seggi al Congresso mentre comprendono oltre la metà della popolazione.

“Ci vuole coraggio per le donne per competere e comandare in questo momento, quando competere per il potere in ufficio spesso significa che si viene molestate a casa e ovunque si vada”, ha detto Handler. “Più donne che mai stanno prendendo la decisione di competere e stanno vincendo più che in qualsiasi momento della nostra storia. Quindi sta a noi assicurarci che sappiano che le supportiamo”.

Competere ed incoraggiarsi

Applaudendo la leadership di Grisham in Mew Mexico durante la pandemia, i relatori hanno anche parlato in modo più ampio di come sono nella pratica le donne al potere. “Tutti i paesi che hanno la leadership femminile e almeno il 50% o più donne in parlamento o nel loro governo sostengono i trattati sul clima e gli sforzi per affrontare la crisi climatica”, ha detto Fonda.

Tuttavia, il panel ha sottolineato che le donne non hanno bisogno di essere elette per sentirsi potenti. Liu ha notato che durante la pandemia, ha sentito il potere di prendere il controllo della sua vita nel caos globale. A casa con il figlio di 4 anni e impossibilitata a visitare la madre malata in ospedale, l’attrice ha usato la chiusura come esperienza di apprendimento.

“Ho preso quel momento in cui tutto si era fermato, e invece di avere paura, l’ho abbracciato”, ha detto Liu. ” Non ho provato a scappare da esso. ” I relatori hanno anche sottolineato che abbiamo bisogno di donne al potere nell’industria dell’intrattenimento, compreso il numero di donne nelle stanze degli scrittori e sulle sedie del regista. “Esiste un modo di essere competitivi in cui ci si solleva a vicenda, spronandosi e incoraggiandosi a vicenda così da sentirsi liberi di realizzare i propri progetti”, ha detto King.

Maria Bruna Moliterni

22 ⁄ 04 ⁄ 2021