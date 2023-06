Wish: la regista Jennifer Lee arriva a Roma per parlare del nuovo film Disney in uscita a Dicembre

In attesa dell’arrivo nelle sale cinematografiche di Wish – il nuovo film Disney in uscita a Dicembre – la regista Jennifer Lee si è recata a Roma per un incontro stampa. La regista, direttrice anche di Frozen e Frozen II, sarà sia la sceneggiatrice che la produttrice esecutiva del film e ha voluto spiegare meglio le idee e il lavoro che – fin dall’inizio – c’è stato dietro quello che sarà il film celebrativo per i 100 anni di Walt Disney.

Ambientato in un’isola del Mediterraneo ispanico, in un’epoca Medievale anche precedente a Biancaneve, il film narra le vicende di Asha. La giovane, intelligente e ambiziosa, sogna da sempre di diventare l’apprendista del Re Magnifico. Quest’ultimo, sovrano del regno, ha il compito di proteggere i sogni dei cittadini facendo si che, alcuni di loro, possano avverarsi.

Il potete di Magnifico è unico: riesce a leggere i desideri delle persone. Guardare il lavoro del Re per Asha è qualcosa di affascinante che – secondo lei – può solo rendere le persone felici. Ma non è così. Questo personaggio apparentemente buono e generoso sembra nascondere segreti e scopi più oscuri di quanto sembri.

Da Biancaneve e i sette nani – primo film d’animazione Disney – Wish si riallaccerà a quella tradizione di desideri e sogni che abbiamo trovato in ogni classico della casa di produzione. Aladdin, Pinocchio, La principessa e il ranocchio, Rapunzel: in ognuno di questi film ci sono desideri e sogni che tutti sperano di riuscire ad avverare. L’idea – infatti – parte dal connettersi alla famosa canzone di Cenerentola: A Dream is a Wish Your Heart Makes – spiegando un po’ l’inizio e il perchè della famosa stella Disney.

Per realizzare questo film in onore del centenario, i produttori hanno deciso di ispirarsi ai primi capolavori Disney e riprendere – almeno per quanto riguarda gli sfondi – lo stile di Biancaneve e La Bella Addormentata nel Bosco. L’animazione tradizionale – tipica della vecchia Disney – si combinerà a quella più moderna del 3D, per creare qualcosa mai fatto prima, come affermato dalla regista.