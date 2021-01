Willow2 con il regista di The End of the F***ing World

Il sequel della serie Tv Disney+ “Willow” sarà disponibile online nel 2022. Il regista sarà Jonathan Entwistle, conosciuto per “The End of the F***ing World” e “I Am Not Ok with This”, con una sceneggiatura di Jonathan Kasdan.

Willow: l’episodio pilota del sequel

La prima stagione di “Willow”, ispirata al film Ron Howard (1988), è stata molto apprezzata. La serie ha visto impegnato Jon M. Chu alla regia, conosciuto anche per “Crazy Rich Asians”. Invece, il sequel nasconde qualche perplessità perché a cambiare non sarà solo il regista ma anche parte dei protagonisti. Allora ci si chiede: il pubblico apprezzerà “Willow” nonostante i cambiamenti? Non lo sappiamo.

Siamo però a conoscenza del fatto che, per il momento, il regista Jonathan Entwistle lavorerà all’episodio pilota di questa serie Tv che rischia di non avere un seguito. Entwistle, sarà anche produttore esecutivo insieme ai co-showrunner Jonathan Kasdan e Wendy Mericle.

Tra i protagonisti in primo piano vedremo Warwick Davis che riprenderà il ruolo del personaggio del titolo. Vedremo Davis nei panni di un apprendista stregone che si trasforma in un improbabile eroe. La missione di Willow sarà salvare il suo villaggio colpito da una funesta profezia. Davis sarà affiancato da un cast di personaggi completamente nuovi interpretati da Ellie Bamber, Cailee Spaeny ed Erin Kellyman, che sono in viaggio per salvare un principe rapito.

Come riportato da THR, Entwistle ha cominciato a lavorare al progetto dopo Jon M. Chu è stato costretto a ritirarsi. La serie ha subìto inavvertitamente dei ritardi tanto da essere prorogata alla fine del 2020, e quest’imprevisto si è sovrapposto alla nascita del prossimo figlio di Chu.

L’entusiasmo del regista J. Entwistle

In una dichiarazione Entwistle ha detto: “Con il suo mondo epico di spade, stregoneria e avventura, Willow ha affascinato e influenzato così tanti. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio e lavorare con Jon e Wendy per creare qualcosa che sia profondamente ispirato al film originale e poter offrire anche un’aggiunta fresca, divertente, affascinante, a questa storia tanto amata. Avere la possibilità di addentrarmi nel mondo creato da Ron nel 1888 è un sogno che diventa realtà.”

Le riprese di “Willow” dovrebbero iniziare in primavera, con una data di uscita attualmente fissata per il 2022. Fino ad allora faremo scorta di ghiande magiche.

Giulia Cirenei

30/01/2021