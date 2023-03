Willem Dafoe apre alla possibilità di tornare ad interpretare Green Goblin

Willem Dafoe si è detto finalmente disponibile ad interpretare nuovamente il personaggio di Green Goblin in un prossimo film dedicato a Spider-Man. L’iconico cattivo Norman Osborne potrebbe quindi tornare protagonista in un prossimo film. L’attore, nel corso di una recente intervista per la promozione del suo nuovo thriller, Inside, ha annunciato che sarebbe disposto a fare un terzo giro con il suo amato personaggio.

L’attore ha rilasciato dunque molte informazioni sulla sua recente apparizione in No Way Home, dichiarando che avrebbe ripreso il personaggio solo grazie ad una clausola ben precisa:

“Se tutto andava bene? certo”, ha detto Dafoe. “Voglio dire, è un grande ruolo. Mi è piaciuto il fatto che sia un doppio ruolo entrambe le volte. Vent’anni fa, e abbastanza di recente, entrambe le volte sono state esperienze molto diverse, ma mi sono divertito con entrambe. Non volevo davvero fare un cameo, volevo assicurarmi che ci fosse qualcosa di abbastanza sostanziale da fare che non fosse solo una punta di cappello. E l’altra cosa è stata, ho detto che voglio davvero che ci sia azione – voglio prendere parte a scene d’azione. Perché è davvero divertente per me. È l’unico modo per radicare il personaggio. Altrimenti, diventa solo una serie di meme.”

Willem Dafoe non è però l’unico attore a lasciare una porta aperta per il ritorno del suo personaggio. Tobey Maguire ha infatti rivelato a gennaio che sarebbe molto desideroso di tornare ad indossare i panni di Spider-Man:

“Amo questi film e amo tutte le diverse serie. Se questi ragazzi mi chiamassero e mi dicessero: ‘Ti presenteresti stasera per uscire e scherzare?’ o “Ti presenteresti per fare questo film o leggere una scena o fare una cosa di Spider-Man? Sarebbe un sì!’ Perché perché non dovrei volerlo fare?”

Per il momento sia Sony che Disney devono ancora annunciare qualcosa di concreto su come sarà impostato il prossimo live-action di Spider-Man. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige ha però annunciato che la storia sull’atteso quarto film con Tom Holland è stata quasi completata.