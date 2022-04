Will Smith si dimette dall’Accademy

Will Smith, dopo la bufera mediatica seguita al suo schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, precede l’esito della procedura disciplinare a suo carico e si dimette dall’Accademy.

Secondo Variety Will Smith si autoesclude dall’Accademy

L’attore, proprio nell’anno della vittoria dell’Oscar, rischia l’espulsione o la sospensione per aver aggredito Chris Rock durante la trasmissione televisiva degli Oscar di domenica scorsa. Secondo Variety ha invece rassegnato le dimissioni dall’Academy of Motion Picture Arts & Sciences. La decisione arriva quando l’attore è coinvolto nella più grave crisi della sua carriera e mentre l’organizzazione dietro gli Academy Awards ha promesso una punizione esemplare nei confronti di Will Smith.

Smith ha definito le sue azioni “scioccanti, dolorose e imperdonabili” e ha affermato che accetterà qualsiasi conseguenza aggiuntiva che il Consiglio dell’Accademy ritenga appropriate.

“L’elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico globale a casa”, ha detto Smith. “Ho tradito la fiducia dell’Accademy. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Sono affranto.”

Vedremo quale nuovo capitolo ci riserverà la questione Smith vs Rock.

Maria Grazia Bosu