Will Smith sferra un destro a Chris Rock durante gli Oscar 2022

Fuori programma durante la Notte degli Oscar a Los Angeles, il pugno in diretta mondiale dell’attore Premio Oscar Will Smith al popolare comico Chris Rock. L’attore pare non aver affatto gradito la battuta di spirito sulla calvizie della moglie.

La moglie di Will Smith sarebbe affetta da una patologia

Will Smith è stato il protagonista di uno dei momenti più scioccanti della storia della notte degli Oscar. Proprio lui, che con il film “King Richard – Una famiglia vincente” figura tra i vincitori degli Oscar 2022 come Miglior attore, non ha saputo contenere i nervi e ha reagito rovinosamente colpendo al volto Chris Rock, che aveva appena fatto una battuta su sua moglie Jada Pinkett-Smith.

Il comico si è spinto oltre, facendo riferimento alla testa rasata di Jada Pinkett-Smith, chiedendole se si stesse preparando a girare un sequel di “Soldato Jane”. Il comico ha scherzato sulla forma di alopecia che ha colpito l’attrice, che ha visibilmente alzato gli occhi al cielo mentre invece Smith, seduto proprio al suo fianco, in una manciata di secondi si è visto dirigersi deciso verso Rock. Non era la prima volta che Chris Rock utilizzava Jada Pinkett-Smith per una delle sue battute e la reazione di Will Smith sembra essere quasi una resa dei conti.

Quando Will Smith si è alzato per colpirlo al volto, Chris Rock ha detto: “Wow, Will Smith mi ha appena buttato la merda addosso”. A quel punto, Will Smith da seduto gli ha urlato contro: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”. E Chris Rock: “Stavo solo facendo una battuta su Soldato Jane”, ma Will Smith gli ha urlato contro ancora più forte. Scioccato, Chris Rock è andato oltre: “Questa è la notte più grande della storia della tv”. Durante la pausa pubblicitaria, Will Smith è uscito dal teatro, seguito e confortato da Denzel Washington e Tyler Perry.

L’attore ha chiesto scusa durante la consegna del Premio Oscar

Will Smith al momento del pugno a Chris Rock

Will Smith è poi apparso successivamente sul palco, in circostanze molto più calme. Così, anche quello che prima era apparso come un momento preparato a tavolino (compresi i sottoscritti), è stato poi definitivamente chiarito perché Will Smith in lacrime, durante il suoi discorso di ringraziamento alla consegna dell’Oscar, ha dichiarato:

“Richard Williams era un fiero difensore della sua famiglia. In questo momento della mia vita sono davvero sopraffatto da quello che Dio mi sta chiedendo di essere e di fare in questo mondo. Realizzando questo film, ho avuto modo di proteggere Aunjanue Ellis, che è una delle persone più forti e delicate che abbia mai incontrato. Devo proteggere Saniyya e Demi, le due attrici che interpretano Venus e Serena. Nella mia vita sono chiamato ad amare le persone.”

Il gesto di Smith condannato da tutto il mondo dello spettacolo

Poi ha chiesto scusa e ha continuato: “Lo so, per fare quello che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare gli abusi. Devi essere in grado di fare in modo che le persone parlino di te e dicano cose che di ogni genere. In questo settore, devi essere in grado di sopportare persone che ti mancano di rispetto e devi sorridere e fingere che vada bene. Denzel qualche minuto fa mi ha detto: ‘Nel tuo momento più alto, stai attento, è il Diavolo che ti tira la manica’. Voglio chiedere scusa agli Academy, voglio chiedere scusa a tutti i colleghi nominati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. L’amore ti fa fare cose folli.”

Il video dell’accaduto e il gelo della sala

Il gesto dell’attore è stato condannato da tutto il mondo dello spettacolo e sulla vicenda anche la polizia di Los Angeles ha annunciato l’apertura di un’indagine.