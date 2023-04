Will Smith “restituisce” il suo Oscar in un curioso video su TikTok

A un anno dallo schiaffo a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, Will Smith sembra pronto a voltare pagina. O quasi. In un video duetto su TikTok, l’attore ascolta attentamente Sam Rossi, nota anche come Miss Money Working sui social, mentre parla dei benefici di chiedere a un oggetto inanimato, qualsiasi esso sia, cosa pensi di te. Secondo la leggenda di Rossi, “Funziona perché tutto ha coscienza”.

Puoi prendere una penna e chiedergli come ti vede o cosa pensa di te – dice – E otterrai una risposta nella tua mente dalla tua intuizione. Puoi chiedere alla tua auto cosa pensa di te, puoi anche chiedere al denaro cosa pensa di te.

Come se non sapessi dove stesse andando, Smith si allontana dalla telecamera e prende il suo Oscar e sembra iniziare a dire qualcosa quando il video finisce.

Da quella sberla agli Oscar dell’anno scorso, dopo che Smith si offese per le battute di Rock sulla moglie Jada Pinkett-Smith, Smith ha affrontato l’incidente più volte. L’attore si è scusato con Rock il giorno dopo lo schiaffo, definendo il suo comportamento “inaccettabile e ingiustificabile”. Qualche mese dopo, l’attore ha pubblicato un video di sei minuti in cui spiegava più dettagliatamente le sue azioni. “Sono profondamente pentito e sto cercando di pentirmi senza vergognarmi”, ha detto Smith all’epoca. “Sono umano, ho sbagliato e sto cercando di non pensare a me stesso come a un pezzo di m***”.

Dopo l’incidente, Smith è stato escluso dall’Academy per 10 anni. Promuovendo il suo ultimo film “Towards Freedom”, precedentemente atteso come candidato agli Oscar, Smith ha parlato di come il suo distante rapporto con l’Academy potrebbe aver influenzato negativamente l’accoglienza del progetto.

L’unico disagio del mio cuore è che così tante persone hanno fatto un lavoro spettacolare in questo film – ha detto Smith. – Perdo sicuramente un paio di secondi di sonno ogni notte pensando che avrei potuto penalizzare il mio team, ma farò tutto il possibile per assicurarmi che tutti siano visti sotto la luce che meritano.

Più di recente, Smith è scoppiato in lacrime parlando con Trevor Noah nel The Daily Show, ricordando traumi passati e “una rabbia repressa da molto tempo”:

Quella è stata una notte orribile, come potete immaginare. Ci sono molte sfumature e complessità. Ma, alla fine della giornata, mi sono perso, e immagino che direi, non sai mai cosa sta passando qualcuno – ha confessato Smith aggiungendo: Questo non è chi voglio essere.

La prossima cerimonia degli Oscar, la 95a edizione, andrà in onda il 12 marzo e a Hollywood sembra che quel momento sia passato. Anche la star del cinema vuole lasciarlo così. Quest’ultimo TikTok lo dimostra con un tono chiaramente diverso. Ora sembra che Smith sia pronto a scherzare sullo schiaffo, come ha fatto Rock stesso o Eddie Murphy. Dopotutto, le risate fanno bene per guarire le ferite.