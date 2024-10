Wicked: Arianna Grande e Cynthia Erivo pronte a dominare il box office nel 2024

Il film Wicked, interpretato da Ariana Grande e Cynthia Erivo, è atteso al cinema con grandi aspettative per il 2024. Le prevendite, che hanno già raggiunto risultati straordinari su Fandango, suggeriscono che il musical potrebbe avere un impatto significativo sul box office. Con un interesse che sottolinea la curiosità del pubblico per una delle storie di Broadway più amate, Wicked si posiziona come uno dei titoli più promettenti della stagione cinematografica in arrivo.

I numeri delle prevendite di wicked

Le vendite anticipate per Wicked hanno fatto scalpore, posizionando il film al secondo posto tra le prevendite del 2024, superato solo da Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios. Questo risultato è notevole, considerando che le prevendite di Inside Out 2 sono state battute. Oltre a essere il secondo classificato, Wicked ha stabilito un nuovo record per i film classificati PG, diventando il miglior pre-seller di biglietti per il primo giorno per il 2024. Comparando con i record storici, si posiziona come il terzo miglior pre-seller di biglietti del primo giorno di tutti i tempi per film PG, seguendo le orme di pellicole di grosso richiamo come Frozen II e Il re leone. Durante i primi tre giorni dalla loro uscita, questi titoli hanno incassato rispettivamente 130,2 milioni e 191,8 milioni di dollari.

Le proiezioni attuali suggeriscono che Wicked potrebbe raggiungere quote elevate simili. Gli esercenti, percependo l’entusiasmo del pubblico, sperano in un nuovo fenomeno al botteghino, simile a quello generatosi con il successo di Barbenheimer, che ha visto due titoli concorrenti, Barbie e Oppenheimer, dominare simultaneamente le sale.

Un’uscita strategica

La strategia di lancio di Wicked è altrettanto affascinante, poiché il film uscirà negli Stati Uniti lo stesso giorno de Il Gladiatore 2. Questa coincidenza potrebbe generare una competizione interessante, incentivando gli spettatori a scegliere tra due pellicole di grande richiamo. Entrambi i film si rivolgono a pubblici diversi, ma questa sovrapposizione di date potrebbe aumentare l’attenzione e l’interesse generale per il mercato cinematografico di fine novembre. La speranza è che questa strategia di posizionamento porti non solo aiuti Wicked, ma anche a un incremento globale degli incassi di entrambe le opere.

Il trailer ufficiale di Wicked ha ulteriormente alimentato l’interesse. Con un aumento della visibilità grazie ai social media e ai vari canali di streaming, il film di Universal Pictures sta raccogliendo consensi e facendo crescere le aspettative per la sua premiere. Gli appassionati di musical e cinema sono in attesa di scoprire come saranno tradotti sul grande schermo i personaggi iconici e le famose canzoni del palcoscenico.

L’attesa dei fan e delle recensioni

L’ansia dei fan per l’arrivo di Wicked si fa sentire anche nei commenti e nelle interazioni sui social media, dove sta crescendo il dibattito sulle aspettative del pubblico rispetto alla qualità del film. Nonostante le ottime prevendite, il successo di un film è spesso determinato non solo dagli incassi iniziali, ma anche dal passaparola e dalle recensioni critiche. Le prime impressioni da parte della stampa specializzata e delle anteprime potrebbero fornire un’importante indicazione su come sarà accolto dal pubblico nel breve e medio termine.

In un contesto competitivo come quello attuale, dove vari titoli si contendono l’attenzione del pubblico, Wicked potrebbe anche convertirsi in un fenomeno culturale, influenzando la percezione e l’apprezzamento per il genere musical al cinema. La curiosità riguardo le interpretazioni di Ariana Grande e Cynthia Erivo ha già innescato un’importante discussione online, che farà solo altro che crescere man mano che ci si avvicina alla data di uscita fissata per il 21 novembre in Italia.