Whoopi Goldberg sta scrivendo un film su una supereroina nera

L’attrice, tra le più apprezzate al mondo, è impegnata nella scrittura di un film che riguarderà una donna molto speciale.

Whoopi Goldberg regina di Hollywood

Sono passati esattamente 30 anni da quando Whoopi Goldberg ha vinto il suo Academy Award come migliore attrice non protagonista per aver interpretato la sensitiva Oda Mae Brown nel film d’amore “Ghost”. Allo stesso tempo, l’attrice si trova nella rara stratosfera dei destinatari dell’EGOT. E’ infatti riuscita a collezionare Emmy, Oscar, Tony (per la produzione di “Thoroughly Modern Millie”) e Grammy (per il suo album comico di una donna).

Ora, Whoopi Goldberg da uno sguardo a ciò che ha fatto, alla sua eredità e ne parla in un’intervista rilasciata a Variety. L’attrice americana, considerata una tra le migliori conduttrici degli Oscar, è impegnata su due fronti. Oltre alla co-conduzione del programma “The Wiew”, la Goldberg è pronta a ritornare nei panni di Doloris Van Cartier in “Sister Act 3”, ma soprattutto, sta lavorando alla scrittura di una sua sceneggiatura.

Impegni attuali e film da realizzare

Nell’ intervista rilasciata a Variety, Whoopi Goldberg confessa di essere attualmente al lavoro su un film di supereroi, in particolare: “una donna nera anziana che acquisisce nuovi poteri e deve imparare a usarli. Questa idea, dice la Goldberg è nata perché: “Da quando ero un ragazzina, sono stata ossessionata dai supereroi. Sono tutti impegnati a salvare la terra in tutti i momenti. Ma sai chi salverà davvero la terra? Vecchie donne nere. ”

Whoopi Goldberg sta anche producendo “The Emmett Till Story”, sul famigerato linciaggio di una quattordicenne nel Mississippi nel 1955, e si prepara a tornare in “Star Trek: Picard” nei panni di Guinan, un ruolo che ha avuto origine nel 1988.

Nella sua intervista parla anche del suo attuale impegno nel popolare talk-show “The View”, e a ha detto che non è pronta a rinunciare al suo posto al tavolo: “Rimango lì fino a quando non penso di poterlo fare più, non sono ancora pronta“, ha detto. “Finché mi permettono di recitare e conduttore, posso farlo. Nel momento in cui dicono: “No, non puoi”, allora vedrò cosa fare. ”

L’attrice farà anche una breve apparizione nel prossimo documentario “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It” attraverso dei segmenti di interviste sulla leggendaria attrice. Questo film sarà disponibile dal 19 giugno.

Francesca Reale

27/04/2021