“White Men Can’t Jump” – il remake del cult anni ’90 con Lance Reddick

Il remake di “White Men Can’t Jump“, distribuito in Italia con il titolo “Chi non salta bianco è“, sta per arrivare su Disney+ il 19 maggio. Il film, diretto da Calmatic, noto soprattutto per alcuni videoclip musicali e spot pubblicitari, riattualizza la storia originale di Ron Shelton in chiave contemporanea.

La trama del film vede Jeremy e Kamal, due ragazzi diversi per estrazione sociale e culturale, unire le forze per vincere un torneo di basket dal montepremi di 500.000 dollari.

Kamal è un ex stella del basket che ha buttato via la sua carriera, mentre Jeremy ha visto la sua ascesa bloccata sul nascere da alcuni infortuni.

Lungo il percorso, i due si troveranno ad affrontare ostacoli e difficoltà, riuscendo finalmente a comprendersi e a scoprire di avere molte più cose in comune di quante avrebbero mai immaginato.

Un cast di giovani talenti e la presenza del compianto Lance Reddick nel trailer ufficiale

Il cast del film è composto da giovani talenti come Sinqua Walls, noto per il ruolo di Lancillotto nella serie “C’era una volta”, e Jack Harlow, rapper americano al suo primo ruolo in un lungometraggio.

Nel ruolo del padre ed allenatore di Kamal troviamo Lance Reddick, scomparso lo scorso 17 marzo, noto soprattutto per la serie “The Wire” e la saga “John Wick”. La presenza di Lance Reddick nel trailer ufficiale del film ha commosso i fan e la sua interpretazione è stata elogiata dalla critica.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Kenya Barris, showrunner di “Black-ish” e già regista di “You People”, comedy con Eddie Murphy e Jonah Hill, insieme a Doug Hall. Nonostante il regista del film originale, Ron Shelton, non sia stato attivamente coinvolto nel progetto, il remake ha ottenuto il supporto della critica sin dalla sua presentazione ai festival cinematografici.

Il film è atteso con grande entusiasmo dai fan del cult anni ’90, che hanno apprezzato la carriera lanciata da “White Men Can’t Jump” a Woody Harrelson e Wesley Snipes. Il remake promette di essere un film coinvolgente e divertente, con un cast di giovani talenti e la presenza di Lance Reddick nel ruolo del padre ed allenatore di Kamal.