“What The Constitution Means To Me” presto su Prime Video

La pluripremiata opera teatrale di Heidi Schreck “What the Constitution Means to Me” sarà presentata in anteprima su Amazon Prime Video il 16 ottobre.

L’adattamento di “What the Constitution Means to Me” dal 16 ottobre su Prime

Marielle Heller (“A Beautiful Day in the Neighbourhood”, “Can You Ever Forgive Me?”) ha diretto la versione filmata dello spettacolo, che è stata registrata nell’ultima settimana della sua corsa a Broadway all’Helen Hayes Theatre. La pellicola debutterà in più di 240 paesi in tutto il mondo.

La Schreck ha anche firmato un accordo generale per creare contenuti che saranno presentati in anteprima esclusivamente su Prime Video.

“Sono lieta di come Mari Heller abbia tradotto in modo meraviglioso “Costitution” sullo schermo e sono grata a Big Beach e agli Amazon Studios per aver reso possibile condividere lo spettacolo con più persone, specialmente adesso che non possiamo riunirci nei teatri “, ha detto la Schreck in una dichiarazione. “Alla luce del momento che stiamo vivendo, sto donando parte dei ricavi di questo film al Broadway Cares COVID Relief Fund e all’iniziativa per il diritto di voto del NAACP Legal Defense Fund”.

Un’opera personale

L’opera è incentrata su Heidi Schreck, che a quindici anni è riuscita a guadagnare dei soldi per andare all’università vincendo competizioni di dibattito costituzionale. L’attrice basa l’opera su se stessa da adolescente “per tracciare la profonda relazione tra quattro generazioni di donne e il documento che ha plasmato le loro vite”.

“What the Constitution Means to Me” è stato nominato finalista del Premio Pulitzer e la Schreck ha ricevuto due nomination ai Tony Awards per la Migliore Opera Teatrale e la Migliore Interpretazione da protagonista in un’opera teatrale.

Heidi Schreck e Marielle Heller sono le produttrici esecutive del progetto, insieme a Robin Schwartz, Kyle Laursen, Peter Saraf e Marc Turtletaub. Lo speciale è stato prodotto da Big Beach e Defiant By Nature, la società di produzione appena lanciata dalla Heller. Anche i produttori di Broadway Diana DiMenna, Aaron Glick e Matt Ross producono la versione filmata.

“Heidi Schreck è una delle voci più rilevanti e originali di oggi e “What the Constitution Means to Me” riesce ad essere contemporaneamente esilarante, straziante e pieno di speranza”.

Ha dichiarato il direttore operativo degli Amazon Studios e co-responsabile di Television Albert Cheng.

“Siamo orgogliosi di portare il pluripremiato spettacolo di Broadway sullo schermo su Prime Video e sappiamo che i prossimi progetti della Schreck incarneranno la stessa intelligenza e umanità”.

Francesca Trovarelli

17/09/2020