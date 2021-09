Wes Anderson aggiunge Tony Revolori al cast del suo prossimo film

Tony Revolori ancora con Wes Anderson.Il nuovo film segna la loro terza collaborazione, dopo “The Grand Budapest Hotel” e “The French Dispatch”.

Tony Revolori ritrova il regista Wes Anderson

Wes Anderson è attualmente nella fase di pre-produzione del suo prossimo progetto ancora senza titolo e Tony Revolori lo ritrova per la terza volta. Le riprese si svolgeranno in Spagna, ma si sa molto poco di questo progetto, anche se Deadline afferma che la produzione del film “ha preso slancio” dopo il grande successo di “The French Dispatch” a Cannes.

Come riportato da Deadline , il regista e protagonista del film vincitore del premio Oscar 2014 con “The Grand Budapest Hotel”, si riuniranno ancora una volta per il prossimo film di Anderson. Questa terza collaborazione arriva dopo che il duo ha recentemente lavorato insieme all’ultimo film del regista “The French Dispatch” , che uscirà nelle sale a ottobre. Il ruolo di Revolori in “The Grand Budapest Hotel” è considerato la sua performance di successo, e da allora l’attore è apparso nei film MCU “Spider-Man” , “Dope” e “The 5th Wave”.

Il resto del cast

Tony Revolori si unirà ai colleghi Adrien Brody , Bryan Cranston , Rupert Friend , Tilda Swinton , Jeffrey Wright , Scarlett Johansson e Bill Murray . Nel cast sono inclusi anche Margot Robbie e Tom Hanks , che si esibiranno nel loro primo film di Anderson.

Revolori fa anche parte del prossimo film di Sony e Marvel “Spider-Man: No Way Home” , ed è stato recentemente visto nella seconda stagione di “Servant” di Apple . È anche protagonista della serie Disney+ “ Willow”, che sta attualmente concludendo la produzione della sua prima stagione. Intanto l’imminente collaborazione di Revolori e Anderon, “The French Dispatch”, arriverà nelle sale il 22 ottobre.

Francesca Reale

02/09/2021