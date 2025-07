Wendell Pierce lascia intendere che il sequel di Superman è già in fase di sviluppo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La tanto attesa uscita di “Superman” si avvicina, con il film previsto nelle sale tra soli sette giorni. Questo nuovo capitolo del DC Universe, diretto da James Gunn, ha suscitato grande interesse tra i fan. Nel frattempo, sembra che i DC Studios stiano già lavorando a un possibile sequel, come suggerito da alcune dichiarazioni di Wendell Pierce, l’attore che interpreta Perry White.

Le dichiarazioni di Wendell Pierce

Durante un’intervista con Collider, Wendell Pierce ha risposto a una domanda riguardante il set di “Superman“. La sua affermazione ha catturato l’attenzione di molti: “È un set bollente, non vorresti mai rovinarlo perché, sai, il sequel è [fa una pausa] non importa”. Questa pausa ha sollevato interrogativi tra i fan e gli esperti del settore, portando a speculazioni su un possibile sviluppo di un sequel.

L’attore potrebbe aver rivelato qualcosa di più di quanto intendesse, ma è anche possibile che stesse semplicemente scherzando. Tuttavia, le parole di Pierce si allineano con le indicazioni già fornite da James Gunn, il quale ha accennato a un seguito per “Superman“. Questo ha alimentato ulteriormente le aspettative dei fan riguardo a ciò che potrebbe accadere nel futuro del franchise.

I piani di James Gunn per il sequel

James Gunn ha parlato apertamente dei suoi progetti per il sequel di “Superman“. Quando gli è stato chiesto se stesse lavorando a un seguito, ha risposto: “Quello a cui sto lavorando è in qualche modo… voglio dire, sì”. Tuttavia, ha anche specificato che non necessariamente dovrà essere un sequel in senso stretto. Questo lascia aperte diverse possibilità per la direzione che potrebbe prendere la storia.

Gunn ha chiarito che non inizia a pensare a un progetto di regia fino a quando non ha completato la sceneggiatura. Solo in quel momento, si sente pronto a prendere una decisione definitiva. “Probabilmente è il prossimo che dirigerò”, ha affermato, suggerendo che ci sono già idee in fase di sviluppo.

Possibili trame e sviluppi futuri

Tra le voci che circolano, si parla di un possibile adattamento di “World’s Finest“, una storia che vede Batman e Superman uniti in un’avventura. Se questa trama dovesse concretizzarsi, potrebbe rappresentare un interessante sviluppo per il DC Universe, portando a un crossover tra due dei supereroi più iconici.

In ogni caso, è probabile che il Daily Planet e i suoi personaggi, tra cui Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, continuino a svolgere un ruolo centrale nel DC Universe. Con l’uscita imminente di “Superman“, i fan sono ansiosi di scoprire come si evolverà la storia e quali nuovi sviluppi ci riserverà il franchise.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!