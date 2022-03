Welcome to Derry: la serie prequel di “It” in lavorazione presso HBO Max

Un prequel di ” It ” è in fase di sviluppo presso HBO Max, Variety ha appreso dalle fonti. Il titolo della serie è “Welcome to Derry” e partirà dagli anni ’60, periodo precedente agli eventi di “It: Part One” (2017) pellicola basata sul romanzo horror di Stephen King.

Una serie prequel di “It” in arrivo grazie a HBO Max

“Welcome to Derry” dovrebbe svelare la storia delle origini di Pennywise the Clown.

Andy Muschietti, che ha diretto “It: Part One” e “It: Part Two” del 2019, figura in veste di produttore esecutivo insieme a Barbara Muschietti e Jason Fuchs. Secondo le fonti riportate da Variety, i Muschietti e Fuchs hanno sviluppato la storia per lo spettacolo con Fuchs che ha scritto la sceneggiatura. Andy avrebbe anche diretto il primo episodio se il progetto fosse andato in porto. La Warner Bros. Television è lo studio dietro il progetto, con WB che ha prodotto i due film.

I rappresentanti di HBO Max e WBTV non hanno rilasciato alcun commento.

I prossimi progetti di HBO Max

Se il progetto dovesse andare avanti, sarebbe un’ulteriore prova della capacità di HBO Max di realizzare serie in un franchise di film WB esistente. Sappiamo infatti che Colin Farrell riprenderà il ruolo del Pinguino da “The Batman” in una serie limitata, e si vocifera anche di una serie in lavorazione sul Bene Gesserit da “Dune”, tra i tanti progetti dedicati al film.

I due film “It” hanno incassato complessivamente oltre 1.1 miliardi di dollari al botteghino mondiale al momento della loro uscita. “It” è stato precedentemente adattato in una miniserie in due parti per la ABC nel 1990, con l’iconica performance di Tim Curry nei panni di Pennywise.

Roberta Rosella

30/03/2022