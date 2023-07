I Migliori film per bambini e famiglie su Disney+

Se siete alla ricerca di un’esperienza cinematografica coinvolgente, emozionante e adatta a tutta la famiglia, siete nel posto giusto. Disney+ offre una vasta selezione di film per bambini e famiglie, che vi porteranno in viaggi incredibili e vi faranno vivere avventure indimenticabili. Dai film d’azione a quelli sull’amicizia e sul rapporto fraterno – come Onward – sulla piattaforma c’è un film per ogni esigenza.

Luca

Luca è un film d’animazione prodotto da Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Studios. Diretto da Enrico Casarosa, noto per il suo cortometraggio La Luna. Il film è ambientato in Italia, nella splendida Riviera italiana, ed è una storia di amicizia, avventura e crescita. La trama ruota attorno al protagonista Luca, un giovane mostro marino che vive nelle profondità dell’oceano. Luca, tuttavia, ha un segreto: quando si trova sulla terraferma, si trasforma in un essere umano. Affascinato dal mondo degli umani e desideroso di esplorare ciò che si cela oltre la superficie, Luca incontra un altro mostro marino di nome Alberto, che è diventato abilissimo nel nascondersi tra gli umani.

Il film “Luca” affronta temi importanti come l’accettazione di sé stessi, l’amicizia, il coraggio di affrontare le proprie paure e il superamento dei pregiudizi. I personaggi imparano a superare le loro differenze e ad abbracciare le peculiarità degli altri, capendo che l’inclusione è fondamentale per costruire legami duraturi. La storia è ricca di emozioni e colpisce il pubblico con la bellezza della sua animazione e con un messaggio positivo. L’ambientazione italiana aggiunge un tocco speciale al film, ricostruita perfettamente in ogni dettaglio.

Onward

Come Luca, anche Onward è uno dei film disponibili su Disney+ prodotto da Pixar e distribuito da Walt Disney Studios. La pellicola – spesso poco conosciuta – è diretta da uno dei registi più famosi: Dan Scanlon, regista di Monster University. Ci troviamo in un mondo di magia e fantasia, ma in un’epoca in cui questa magia è stata dimenticata e sostituita dalla tecnologia moderna. Il film segue le avventure di due fratelli elfi adolescenti, Ian Lightfoot e Barley Lightfoot. Ian è un elfo introverso e insicuro, che ha perso suo padre prima della sua nascita e cerca disperatamente un modo per sentirsi più vicino a lui. Barley, il fratello maggiore, è un appassionato di giochi di ruolo e di avventure, ma spesso agisce impulsivamente senza pensare alle conseguenze.

Quando il loro compleanno arriva, la madre dei ragazzi, Laurel, dona loro un regalo speciale lasciato dal padre defunto: un bastone magico e una gemma che possono essere utilizzati per portare il padre in vita per una sola giornata. Tuttavia, qualcosa va storto nel tentativo di lanciare l’incantesimo di resurrezione, e i due fratelli si ritrovano a metà del padre, solo dalla vita in giù. Determinati a completare l’incantesimo e trascorrere un giorno con il loro papà, Ian e Barley intraprendono un viaggio epico per trovare un’altra gemma magica che potrebbe risolvere il problema. Questo viaggio diventa un’opportunità per Ian e Barley di scoprire l’importanza dell’amicizia, della fiducia reciproca e del coraggio di affrontare le proprie paure.

Maleficent

Maleficent – con la magnifica Angelina Jolie – è un film del 2014 – presente su Disney+, rivisitazione del classico Disney del 1959: La Bella addormentata nel bosco. Questa volta però, la pellicola mostra il punto di vista opposto: quello della cattiva, Malefica. Lei è potente fata dalle ali nere e corna affilate, che vive nel pacifico regno di Moors, un luogo magico e incantato popolato da creature fantastiche. Da giovane, Malefica incontra Stefan, un giovane umano, e tra di loro si sviluppa un’amicizia che col tempo si trasforma in amore. Tuttavia, la loro amicizia viene infranta quando Stefan tradisce Malefica per ottenere potere e diventare re. Sconvolta e ferita, Malefica si trasforma in una figura oscura e vendicativa, che giura di riprendersi ciò che le è stato tolto.

Ma colei che sembrava essere una fata oscura e cattiva, si dimostra sviluppare un rapporto speciale con Aurora, mentre la guarda crescere ogni giorno. Quello che era nato come un rapporto di odio e vendetta, si trasforma presto in una storia d’amore, dove una donna odiata e temuta da tutto il regno svela un lato di sé mai visto prima.

Toy Story

Tra i grandi film per bambini e famiglie su Disney+, non poteva di certo mancare uno dei più grandi classici dell’animazione: Toy Story. Si tratta – infatti – è il primo film d’animazione completamente realizzato al computer, prodotto da Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Pictures, uscito nel 1995. Il tutto è è ambientata nel mondo segreto dei giocattoli, che prendono vita quando i loro proprietari non sono presenti. Il protagonista è Woody, un vecchio e leale cowboy di pezza, che è il giocattolo preferito di Andy, un giovane bambino. Nel corso dell’avventura, Woody impara a superare il suo orgoglio e a capire l’importanza di essere amico di Buzz, mentre Buzz impara a comprendere la sua identità di giocattolo e a trovare un posto nel cuore di Andy. Toy Story è una storia di crescita, amicizia e accettazione dell’altro, in un viaggio pieno di avventure folli e momenti toccanti.

The Nightmare Before Christmas

A concludere la nostra lista, uno dei film in stop motion più famosi di sempre: The Nightmare Before Christmas. diretto da Henry Selick e prodotto da Tim Burton, che ha anche ideato la storia e i personaggi , il film è un’opera unica e innovativa, con uno stile visivo distintivo e una trama affascinante. La storia ruota attorno a Jack Skellington, il Re delle Zucche della città di Halloween, un luogo oscuro e macabro abitato da creature spaventose che si preparano ogni anno a festeggiare Halloween con grande entusiasmo.

Nonostante il successo di Halloween, Jack sente un senso di insoddisfazione e vuole provare qualcosa di nuovo. Durante una passeggiata nel bosco, scopre casualmente delle porte che conducono a diversi mondi tematici per diverse festività, incluso il regno di Natale. Affascinato dalla magia e dalla gioia del Natale, Jack decide di rubare l’idea e prendere in mano le celebrazioni natalizie. Ma il suo Natale sarà ben diverso dal solito: pieno di mostri striscianti, bambole urlanti e creature di ogni tipo che spuntano da ogni dove.