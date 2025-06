Weekend fuoriporta: il nuovo programma di Rai 2 che esplora l’Italia in modo originale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’estate, Rai 2 lancia “Weekend Fuoriporta“, un programma che promette di portare gli spettatori in un viaggio attraverso l’Italia, scoprendo luoghi noti e meno conosciuti. Il programma va in onda ogni domenica mattina alle 9.40 ed è già disponibile su Rai Play. La prima puntata è stata trasmessa l’8 giugno 2025, e fin da subito ha catturato l’attenzione del pubblico, grazie alla sua proposta fresca e dinamica.

Un viaggio autentico con volti noti

Al timone di “Weekend Fuoriporta” ci sono due figure femminili di spicco nel panorama televisivo italiano: Barbara Francesca Ovieni, proveniente dal mondo dello sport, e Romina Pierdomenico, già conosciuta per la sua presenza in TV. Insieme, offrono una narrazione coinvolgente e pop, evitando i cliché delle tradizionali gite turistiche. Ogni episodio si trasforma in un vero e proprio weekend, ricco di attività pratiche, sfide e momenti emozionanti, il tutto condito da un tocco di ironia.

Le città italiane, come Roma, Firenze, Napoli e Milano, vengono esplorate in modo innovativo. Ogni puntata è caratterizzata da 48 ore di avventure che stimolano la curiosità e la voglia di scoprire il territorio, lontano dai percorsi turistici convenzionali. Gli spettatori vengono immersi in esperienze autentiche, come l’interazione con le invenzioni di Leonardo Da Vinci o un’escursione in canoa sull’Arno, seguendo il ritmo naturale del viaggio.

Milano e il Lago di Como: la prossima avventura

La puntata in programma per domenica 15 giugno si concentrerà sul nord Italia, con Milano come protagonista. Le conduttrici inizieranno il loro viaggio al Museo delle Illusioni, dove il confine tra realtà e percezione viene messo alla prova attraverso effetti ottici e ambienti interattivi. Questo primo stop offre un’esperienza coinvolgente e stimolante, perfetta per attrarre un pubblico giovane.

Successivamente, il viaggio proseguirà a Monza, dove le conduttrici esploreranno il lato spirituale e misterioso della città, incontrando la celebre Monaca, una figura leggendaria che affascina per le sue suggestioni letterarie. La visita al Parco di Monza, uno dei più grandi parchi urbani d’Europa, e alla Villa Reale, un capolavoro di architettura neoclassica, arricchirà ulteriormente l’esperienza.

Il momento clou della puntata si svolgerà all’Autodromo di Monza, dove Barbara e Romina vivranno l’emozione della velocità, un’esperienza che promette di essere indimenticabile. Infine, il viaggio si concluderà sul Lago di Como, presso la suggestiva Villa del Balbianello, un luogo iconico che ha fatto da sfondo a film celebri come “Star Wars” e “007 – Casinò Royale”. Qui, le conduttrici si trasformeranno in Bond Girl per un giorno, regalando un finale spettacolare alla loro avventura.

Un programma che promuove il territorio

“Weekend Fuoriporta” non si limita a intrattenere, ma si propone anche come un’importante iniziativa di promozione culturale e territoriale. Con una durata di 30 minuti a puntata, il programma si rivolge a un pubblico giovane, desideroso di stimoli rapidi e significativi. La narrazione è arricchita da un ritmo incalzante e da una regia che mescola colori e realtà vissuta, rendendo ogni episodio un’esperienza coinvolgente.

Il progetto è frutto del lavoro di Fabrizio Silvestri e Andrea Iannuzzi, con testi curati da Walter Garibaldi e Marco Trombetti. Il coordinamento tecnico è affidato a Domenico Raimondi, mentre Fabio Pisterzi si occupa del montaggio e della post-produzione. Il risultato è un prodotto ben strutturato e ritmato, capace di raccontare un’Italia viva, in movimento e sorprendente.

Il programma ha già ricevuto feedback positivi, grazie alla combinazione di due conduttrici affiatate, scenari mozzafiato e un tono leggero ma mai banale. Ogni puntata rappresenta un invito a scoprire e partire, rendendo “Weekend Fuoriporta” un appuntamento imperdibile per gli amanti del viaggio e della cultura italiana.

