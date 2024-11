Weekend di intrattenimento in tv: gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa

Questo fine settimana, i telespettatori avranno l’opportunità di assistere a una serie di interviste esclusive e momenti di intrattenimento sui principali canali televisivi italiani. Sabato 23 e domenica 24 novembre, i salotti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa accoglieranno illustri ospiti, pronti a raccontare le loro storie e a interagire con il pubblico. Scopriamo insieme i protagonisti di questo atteso weekend.

Gli invitati a Verissimo: sabato 23 e domenica 24 novembre

Sabato 23 novembre, il talk show Verissimo torna in prime time alle 16:30 su Canale 5, sotto la guida di Silvia Toffanin. La puntata si preannuncia ricca di emozioni e storie interessanti. Tra gli ospiti ci sarà Kimberlin Brown, famosa per interpretare Sheila nella celebre soap opera Beautiful da oltre tre decenni. La sua presenza promette di attrarre non solo i fan della serie, ma anche tutti coloro che seguono la carriera di questa talentuosa attrice.

Insieme a Kimberlin, la puntata vedrà la partecipazione di Fiordaliso, noto volto della musica italiana, e di Carmen Russo, che porterà un pezzo della sua lunga carriera televisiva. Non mancherà Angela Melillo, accompagnata dalla figlia Mia, che condivideranno momenti di vita comune oltre alla loro carriera. Francesco Cicchella, altro noto comico, sarà presente per regalare risate e allegria.

La domenica, a partire dalle 16.00, Silvia Toffanin accoglierà un’altra selezione di ospiti interessanti tra cui Chiara Balestrieri con sua madre Roberta, evidenziando il legame speciale tra madre e figlia. In aggiunta, si parlerà di ricordi attraverso la presenza di Lina Tombolato e Sara Doris, in omaggio a Ennio Doris. Altri ospiti della giornata includono Eleonora Giorgi, accompagnata dal figlio Andrea, e due affermati nomi dello spettacolo: Cristiano Malgioglio ed Enzo Paolo Turchi. Infine, l’attenzione si sposterà sul grande schermo con Marco D’Amore e Maria Esposito, che parleranno del loro nuovo film Criature.

Domenica In: gli ospiti di Mara Venier

Domenica 24 novembre, il talk show Domenica In torna su Rai 1 alle 14.00, condotto da Mara Venier. Sebbene la lista degli ospiti non sia stata ancora ufficialmente rivelata, il programma è noto per la sua capacità di attrarre figure di spicco del panorama musicale, cinematografico e televisivo.

Mara Venier, col suo carisma unico, continua a fare della sua trasmissione un punto di riferimento per il pubblico italiano. Nota per le sue interviste coinvolgenti e per il suo approccio empatico con gli ospiti, ogni puntata di Domenica In è un viaggio nelle vite dei personaggi celebri, con storie toccanti e divertenti che arricchiscono l’esperienza televisiva.

Anche se i dettagli sugli ospiti di questa domenica sono ancora avvolti nel mistero, è certo che la giornata promette intrattenimento e leggerezza, affiancata da momenti musicali e giochi che coinvolgono il pubblico da casa. La capacità di Mara di miscelare diversi elementi di intrattenimento rende il programma sempre atteso e seguito da migliaia di telespettatori.

Che tempo che fa: gli ospiti di Fabio Fazio

Domenica 24 novembre, a partire dalle 19:30, il programma Che tempo che fa con Fabio Fazio chiuderà la giornata televisiva su NOVE. Conoscitore del mondo dello spettacolo e abile conversatore, Fazio è pronto a portare sul piccolo schermo un mix di ospiti, alcuni dei quali già molto attesi dal pubblico.

Tra gli ospiti annunciati vi sono Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico, che porteranno una fresca dimensione sportiva nella trasmissione, condividendo aneddoti legati alla loro vita personale e professionale. Non mancherà la musica con Elodie, giovane artista italiana che ha saputo conquistare le classifiche e il cuore di molti. Inoltre, Whoopi Goldberg, celebre attrice e comica statunitense, contribuirà a elevare il livello di intrattenimento con il suo talento e la sua personalità carismatica.

Il mix di sport, musica e intrattenimento di Che tempo che fa promette di essere un perfetto finale per un’intensa giornata di televisione. Fazio, da sempre abile nel creare dialoghi interessanti e coinvolgenti, darà vita a conversazioni che spaziano dall’attualità al divertimento, mantenendo il pubblico incollato allo schermo.