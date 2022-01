WeCrashed: Il trailer ufficiale della serie con Jared Leto e Anne Hathaway

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer e la data di anteprima di “WeCrashed” , una serie in arrivo con Jared Leto e Anne Hathaway nei panni della coppia dietro la startup WeWork. La serie racconta l’ascesa e la caduta dell’azienda attraverso gli occhi della coppia, cercando di rivelare cosa è successo al loro amore mentre WeWork è passata da un’impresa prolifica al bersaglio di diverse cause legali per cattiva condotta.

Jared Leto e Anne Hathaway nella serie “WeCrashed” di Apple TV+

Il trailer ci presenta Adam Neumann (Leto), il co-fondatore di WeWork, e sua moglie, Rebekah Neumann (Hathaway). Nel trailer, la coppia è follemente innamorata e orgogliosa del futuro che stanno costruendo mentre vedono crescere l’azienda WeWork. Tuttavia, quando l’avvio ha successo, Adam sembra essere sempre più abbagliato dalla voglia di potere, il che non solo lo mette in rotta di collisione con la giustizia a causa della sua cattiva condotta, ma ricade anche sul suo matrimonio.

“WeCrashed” è basato sul podcast di successo di “Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”. Sia il podcast che la serie in uscita sono ispirati alla storia della vita reale di come WeWork sia passata da un unico spazio di co-working a un’azienda da 47 miliardi di dollari in meno di un decennio, per poi precipitare dopo che la coppia Neumann è stata coinvolta in denunce riguardanti l’abuso di droghe, molestie sessuali, cattiva condotta con i dipendenti e pratiche commerciali losche.

Il mese scorso , i creatori della serie Lee Eisenberg e Drew Crevello hanno sottolineato come la serie si concentrerà sulla coppia Neumann per raccontare la storia di WeWork, esplorando come gli scandali dell’azienda abbiano influenzato la loro relazione. Nelle parole di Eisenberg:

“Ciò che separa “WeCrashed” dalle altre cose che abbiamo visto in questo genere è che guardiamo la storia attraverso il prisma di questa coppia. Vediamo questo culto della personalità all’interno della storia degli affari e poi torniamo a casa con loro di notte”.

Il Cast

Eisenberg e Crevello sono anche co-sceneggiatori, produttori esecutivi e co-showrunner della serie. “WeCrashed” è diretto da John Requa e Glenn Ficarra (“This is Us”, “Crazy Stupid Love”) insieme a Charlie Gogolak , Hathaway e Natalie Sandy. Leto ed Emma Ludbrook sono i produttori esecutivi attraverso la loro società di produzione Paradox, e Hernan Lopez, Marshall Lewy e Aaron Hart sono produttori esecutivi di Wondery.

La serie di otto episodi vede anche Kyle Marvin nei panni di Miguel McKelvey, l’altro co-fondatore di WeWork. Il cast della serie include anche America Ferrera e OT Fagbenle.

Apple TV+ rilascerà i primi tre episodi di “WeCrashed” il 18 marzo 2022. Successivamente, i nuovi episodi verranno rilasciati settimanalmente, ogni venerdì fino al 22 aprile.

Il trailer ufficiale

20\01\2022

Michela De Paolis