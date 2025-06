Washington Black: la nuova serie TV ispirata al romanzo di Esi Edugyan debutterà su Hulu

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Washington Black, la nuova miniserie d’avventura basata sul romanzo di Esi Edugyan, si prepara a conquistare il pubblico con il suo mix di emozioni e avventura. Con un cast di talenti tra cui spiccano Sterling K. Brown e Tom Ellis, la serie debutterà negli Stati Uniti il 23 luglio su Hulu, mentre in Italia è atteso un arrivo su Disney+ in un secondo momento. La trama coinvolgente e i personaggi ben delineati promettono di offrire un’esperienza visiva avvincente.

La trama di Washington Black

La storia di Washington Black ruota attorno a George Washington “Wash” Black, un giovane di 11 anni nato in una piantagione di zucchero a Barbados. Dotato di un’intelligenza straordinaria e di un talento innato per la scienza, Wash si trova costretto a fuggire dopo un tragico evento che segna profondamente la sua vita. Questo evento funge da catalizzatore per un viaggio epico che lo porterà a esplorare diversi continenti e culture, mentre cerca di scoprire il vero significato di famiglia, amore e libertà.

La narrazione si sviluppa in un contesto storico complesso, in cui Wash deve affrontare le sfide di un mondo ostile. La sua avventura non è solo fisica, ma anche emotiva, poiché il giovane protagonista si confronta con le sue origini e il suo desiderio di emancipazione. Attraverso incontri con personaggi diversi e situazioni straordinarie, Wash impara a ridefinire le sue priorità e a scoprire la bellezza e la meraviglia che possono esistere anche in un contesto difficile.

Il cast e il team di produzione

Il cast di Washington Black è composto da attori di grande talento, che portano in vita i personaggi con intensità e profondità. Ernest Kingsley Jr. ed Eddie Karanja interpretano Wash nelle diverse fasi della sua crescita, mostrando l’evoluzione del personaggio attraverso le esperienze che affronta. Sterling K. Brown, noto per il suo lavoro in This Is Us, non solo recita nel ruolo di Medwin Harris, un rifugiato carismatico e figura protettiva nella comunità nera di Halifax, Nuova Scozia, ma è anche produttore esecutivo della serie.

Altri membri del cast includono Tom Ellis, noto per il suo ruolo in Lucifer, Rupert Graves da Sherlock, Iola Evans da The 100, Edward Bluemel da Sex Education e Sharon Duncan-Brewster, anch’essa da Sex Education. La produzione è affidata a 20th Television, Indian Meadows Productions e The Gotham Group, con Esi Edugyan coinvolta come co-produttrice, garantendo così una connessione autentica con il materiale originale.

La direzione creativa è guidata dalla showrunner Kimberly Ann Harrison e dallo sceneggiatore Selwyn Seyfu Hinds, che lavorano insieme per creare una narrazione avvincente e visivamente accattivante. Con un team così talentuoso e una storia ricca di significato, Washington Black si preannuncia come una delle serie più attese dell’anno.

