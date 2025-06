Warner Bros e DC Studios svelano i poster ufficiali di Superman: ecco i personaggi principali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per l’attesissimo cinecomic “Superman“, scritto e diretto da James Gunn. Con l’uscita fissata per il 9 luglio 2025 nelle sale italiane, Warner Bros e DC Studios hanno recentemente rivelato i poster ufficiali dei personaggi che faranno parte di questa nuova avventura. I fan possono ora dare un primo sguardo ai protagonisti e ai villain che popoleranno il film, generando grande attesa e curiosità.

I poster dei personaggi: supereroi, supercattivi e la stampa

I poster presentati sono suddivisi in tre categorie principali: supereroi, supercattivi e membri della stampa, che includono i giornalisti del Daily Planet. Questa suddivisione offre ai fan un’idea chiara di chi saranno i protagonisti e gli antagonisti del film. Tra i supereroi, spicca il poster di David Corenswet, che interpreta Superman, e un altro dedicato al suo alter ego Clark Kent. La scelta di mostrare il personaggio in entrambe le sue identità sottolinea l’importanza di entrambe nel racconto.

Accanto a Superman, troviamo Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, figura centrale nel mondo del giornalismo e interesse amoroso del supereroe. Al suo fianco ci sono altri personaggi chiave come Jimmy Olsen, il fotografo del Daily Planet, interpretato da Skyler Gisondo, e Cat Grant, la giornalista di gossip, interpretata da Mikaela Hoover. Non mancano figure di spicco come Perry White, il caporedattore, interpretato da Wendell Pierce, e Steve Lombard, il giornalista sportivo, interpretato da Beck Bennett. Questa varietà di personaggi promette di arricchire la narrazione, offrendo diverse prospettive sulla vita di Superman.

I villain del film: un cast di cattivi intriganti

La sezione dedicata ai supercattivi presenta nomi noti del mondo DC, tra cui Lex Luthor, uno dei nemici più iconici di Superman. La presenza di Rick Flag Sr., l’Ingegnere e Metamorpho suggerisce che la trama potrebbe esplorare conflitti complessi e dinamiche interessanti tra i personaggi. Questi antagonisti non solo metteranno alla prova le abilità di Superman, ma offriranno anche opportunità per sviluppare la trama in modi inaspettati.

La scelta di includere personaggi come Metamorpho, noto per la sua capacità di trasformarsi in vari elementi, promette di aggiungere un ulteriore livello di sfida per il supereroe. La varietà dei villain potrebbe anche riflettere le tematiche più ampie del film, che potrebbero riguardare la lotta tra il bene e il male, nonché le sfide personali che Superman dovrà affrontare.

Aspettative e misteri: la famiglia Kent e altre sorprese

Nonostante i poster rivelati, alcuni personaggi chiave, come Mamma e Papà Kent, non hanno ancora ricevuto il loro spazio promozionale. Questo ha sollevato interrogativi tra i fan riguardo alla loro presenza nel film e al possibile attore che interpreterà Jor-El. La mancanza di informazioni su questi personaggi potrebbe indicare che Warner Bros e James Gunn intendono mantenere alcune sorprese fino all’uscita del film.

Inoltre, la possibilità che Milly Alcock possa interpretare Supergirl ha suscitato grande interesse. La sua inclusione nel cast potrebbe arricchire ulteriormente la storia, portando nuove dinamiche e relazioni tra i personaggi. I fan sono in attesa di ulteriori dettagli che potrebbero emergere nei prossimi mesi, mentre il countdown per l’uscita di “Superman” continua.

Con un cast promettente e una trama avvincente, “Superman” si preannuncia come uno dei film più attesi dell’anno. La combinazione di personaggi iconici e nuove aggiunte potrebbe portare a un’esperienza cinematografica memorabile, capace di attrarre sia i fan di lunga data che le nuove generazioni.

