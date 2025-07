Wanted: grandi storie e personaggi iconici nel cinema della seconda parte del 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2025 si avvia verso la sua seconda metà con un’offerta cinematografica ricca di storie avvincenti e personaggi straordinari, presentata da Wanted. In un momento in cui il pubblico cerca narrazioni coinvolgenti e significative, questa selezione di film si propone di rispondere a tale esigenza, portando sul grande schermo esperienze umane profonde e toccanti.

Due donne protagoniste nel mese di luglio

Shayda: la lotta di una madre iraniana

Il primo film in uscita, “Shayda“, racconta la storia di una madre iraniana, costretta a fuggire dal suo paese insieme alla figlia di sei anni. La trama si sviluppa in Australia, dove le due trovano rifugio in una casa d’accoglienza per donne vittime di violenza domestica. La regista Noora Niasari trae ispirazione dalla sua esperienza personale, rendendo la narrazione ancora più autentica. Il film, interpretato dalla talentuosa Zah Amir Ebrahimi, ha già ricevuto riconoscimenti al Sundance Film Festival, dimostrando di essere un’opera di grande impatto emotivo. La produzione è sostenuta da Cate Blanchett, che ha contribuito a dare visibilità a questo progetto significativo.

Vera sogna il mare: un dramma familiare

Il secondo titolo, “Vera sogna il mare“, offre uno sguardo intimo sulla vita di Vera, una donna che deve affrontare le ingiustizie di genere in un contesto sociale complesso. La sua esistenza viene stravolta dal suicidio del marito, un giudice rispettato, e dall’arrivo di uomini che rivendicano la proprietà della loro casa di famiglia. Questo film esplora le difficoltà e le sfide che le donne devono affrontare quotidianamente, rendendo evidente la necessità di una riflessione profonda sulle disparità di genere ancora presenti nella società.

Un’estate ricca di anteprime cinematografiche

Caravan e altre uscite estive

Agosto si apre con “Caravan“, un film presentato al Festival di Cannes e atteso anche al Giffoni Film Festival. Questo titolo si unisce a una serie di uscite programmate per la fine dell’estate, tra cui “Sconosciuti per una notte“, che arriverà nelle sale il 28 agosto, e “QUIR – A Palermo Love Story“, un evento speciale previsto per l’8, 9 e 10 settembre. Anche “La famiglia Leroy” debutterà il 25 settembre, con un’anteprima nelle arene estive a partire dal 15 giugno. Questa strategia mira a far conoscere opere meritevoli, creando consapevolezza e interesse attorno a storie che meritano di essere esplorate.

La famiglia Leroy: un viaggio di riconquista

“La famiglia Leroy“, diretto da Florent Bernard, promette di intrattenere e commuovere il pubblico. La trama segue Sandrine Leroy, che decide di chiedere il divorzio dopo anni di matrimonio. Suo marito, Christophe, non è disposto ad accettare la situazione e organizza un viaggio di addio con l’intento segreto di riconquistarla. Il cast include nomi noti come Charlotte Gainsbourg e José Garcia, che portano sullo schermo una storia di amore e conflitto familiare.

Figure iconiche tra ottobre e novembre

Dalai Lama: la saggezza della felicità

Tra i film in uscita, “Dalai Lama – La saggezza della felicità” si distingue per il suo messaggio profondo. Prodotto da Richard Gere, il film esplora la vita e gli insegnamenti del Dalai Lama, offrendo uno sguardo sulla sua filosofia di vita e sulla ricerca della felicità. La distribuzione italiana sarà accompagnata da attività di supporto, rendendo l’uscita ancora più significativa.

Sarah Bernhardt: la divina di Francia

Un altro titolo atteso è “La divina di Francia – Sarah Bernhardt“, che racconta la vita di una delle figure più eccentriche e influenti del teatro mondiale. Questo film, prodotto dai creatori di “Belle Époque” e “Dio esiste e vive a Bruxelles“, si propone di mettere in luce l’eredità di Bernhardt, una vera leggenda che continua a ispirare generazioni di artisti.

La programmazione di Wanted per la seconda metà del 2025 si presenta come un’opportunità unica per il pubblico di immergersi in storie significative e di riflessione, con personaggi che rappresentano una varietà di esperienze umane.

