WandaVision: il taglio del cameo di Doctor Strange

L’ultimo episodio della serie “WandaVision” poteva riservare una sorpresa. Era infatti in progetto un possibile cameo del Doctor Strange.

Doctor Strange tagliato da “WandaVision”

Sebbene “WandaVision” fosse già pieno di camei e sorprese, ne abbiamo quasi ottenuto un altro sotto forma di “Doctor Strange” di Benedict Cumberbatch. In un’intervista con Rolling Stone sulla storia di “WandaVision”, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che la stessa Marvel aveva originariamente stretto un accordo con l’attore per apparire nell’episodio finale dello spettacolo. Tuttavia, questo episodio è stato alla fine riscritto per un motivo molto specifico.

“Alcune persone potrebbero dire, ‘Oh, sarebbe stato così bello vedere il dottor Strange‘”, ha detto Feige. “Ma avrebbe portato via Wanda, che è quello che non volevamo fare. Non volevamo che la fine dello spettacolo fosse mercificata per passare al prossimo film: ecco il ragazzo bianco, ‘Lascia che ti mostri come funziona il potere.”

Un universo di camei

WandaVision ha già avuto molto da fare dalla rivelazione di Agatha Harkness di Kathryn Hahn al divertente cameo di Evan Peters nei panni di Pietro aka Ralph Bohner. Il finale ha meravigliosamente preso in giro “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” senza rivelare troppo o essere troppo azzeccato. Dato che l’ultimo episodio di “WandaVision” doveva essere riscritto per rimuovere Strange, ciò significava che anche il film doveva essere cambiato. Alla fine, dice Feige, il processo della Marvel è “una meravigliosa combinazione di coordinazione e caos. Magia del caos. ” Anche se non sappiamo molto della trama di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la seconda scena dei titoli di coda del finale di “WandaVision” vede Wanda leggere Darkhold e immergersi ulteriormente nella magia oscura.

“Dr. Strange in the Multiverse of Madness” uscirà nelle sale il 25 marzo 2022. “WandaVision” è attualmente disponibile per lo streaming su Disney +.

Francesca Reale

04/05/2021