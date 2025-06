Walton Goggins in trattative per il ruolo di M. Bison nel nuovo film di Street Fighter

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’adattamento cinematografico del celebre videogioco Street Fighter sta attirando l’attenzione di appassionati e critici, grazie a un cast di alto profilo che si sta formando. Tra i nomi più discussi c’è quello di Walton Goggins, noto per le sue interpretazioni in produzioni di successo come Fallout. Le trattative per il suo ingresso nel progetto sono in fase avanzata, e il suo possibile ruolo di M. Bison, uno dei principali antagonisti del franchise, ha già suscitato grande interesse.

Il ruolo di M. Bison e la storia del personaggio

M. Bison è uno dei personaggi più iconici della saga di Street Fighter, noto per la sua personalità carismatica e le sue abilità di combattimento. La figura di Bison è stata portata sul grande schermo per la prima volta nel film del 1994, dove fu interpretata dal compianto Raúl Juliá. La sua presenza ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei fan, rendendo difficile per chiunque altro eguagliare la sua interpretazione. L’arrivo di Walton Goggins nel ruolo potrebbe portare una nuova dimensione al personaggio, grazie alla sua versatilità e al suo talento nel recitare ruoli complessi e sfaccettati.

Secondo le ultime notizie, le trattative tra Goggins e i produttori di Legendary Pictures sono in una fase avanzata. Il giornalista Jeff Sneider ha riportato che l’attore è vicino a un accordo per interpretare M. Bison, il quale avrà un ruolo centrale nel film, supervisionando il torneo che è al centro della trama. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un punto di svolta per il film, contribuendo a creare un’atmosfera di attesa tra i fan del franchise.

Altri membri del cast e dettagli sul film

Oltre a Walton Goggins, il cast del film di Street Fighter sta prendendo forma con altri nomi di rilievo. Orville Peck è in trattative per interpretare Vega, un lottatore mascherato noto per le sue tecniche di ninjutsu giapponese e per la sua abilità nella corrida spagnola. La scelta di Peck per questo ruolo potrebbe portare una nuova interpretazione del personaggio, che è stato amato dai fan per la sua complessità e il suo stile di combattimento unico.

In aggiunta, Eric André è in lizza per il ruolo dell’annunciatore di Street Fighter, un personaggio che aggiunge un elemento di intrattenimento e dinamicità al torneo. Le indiscrezioni indicano anche che Andrew Koji e Noah Centineo dovrebbero interpretare Ryu e Ken, i protagonisti del film. La loro presenza nel cast promette di portare una nuova energia alla storia, rendendo omaggio ai personaggi iconici del videogioco.

Data di uscita e aspettative

Il nuovo film live-action di Street Fighter è atteso per il 20 marzo 2026. La scelta di un cast così variegato e talentuoso ha già generato aspettative elevate tra i fan del franchise, che sperano in un adattamento che faccia giustizia al materiale originale. Con la direzione di Legendary Pictures, i produttori stanno puntando a creare un film che non solo attragga i fan di lunga data, ma che possa anche conquistare una nuova generazione di spettatori.

Mentre il progetto continua a prendere forma, gli appassionati di Street Fighter attendono con ansia ulteriori aggiornamenti sul cast e sulla trama, sperando che questo nuovo adattamento possa finalmente rispecchiare l’intensità e l’emozione del videogioco che ha catturato l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo.

