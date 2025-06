Walter Nudo torna in tv dopo sette anni: il suo ruolo in “The Chosen” e il legame con la fede

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Walter Nudo, noto attore italiano, ha fatto il suo atteso ritorno davanti alle telecamere dopo un’assenza di sette anni. La sua nuova avventura si svolge sul set della serie americana “The Chosen“, diretta da Dallas Jenkins, un progetto che ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori dal 2017. Nudo ha condiviso la sua emozione sui social media, rivelando di aver tagliato la barba per l’occasione e sottolineando il suo entusiasmo per il ritorno nel mondo della recitazione.

Il ritorno sul set e le riprese a Matera

Le riprese di “The Chosen” sono iniziate il 3 giugno 2025 a Matera, una delle città italiane più affascinanti e ricche di storia, nota per i suoi Sassi e il patrimonio culturale. La serie, che ha già conquistato un vasto pubblico in tutto il mondo, si concentra sul ministero di Gesù e sull’impatto che ha avuto sulla vita delle persone. Walter Nudo ha confermato la sua partecipazione attraverso un video su Instagram, dove ha ripercorso le tappe della sua carriera, evidenziando come i due ictus che lo hanno colpito nel 2019 lo abbiano costretto a una pausa forzata.

Nudo ha descritto il suo ultimo lavoro in tv, risalente a “Tale e quale show“, e ha menzionato la sua partecipazione a “Agent X” con Sharon Stone nel 2015, dimenticando però di citare la sua vittoria al Grande Fratello Vip nel 2018. Nonostante ciò, il suo entusiasmo per il nuovo progetto è palpabile, e il suo ritorno sul set rappresenta un’importante tappa nel suo percorso professionale e personale.

L’importanza della fede nel nuovo progetto

Il tema centrale di “The Chosen” ha avuto un forte impatto su Walter Nudo, specialmente alla luce delle sue esperienze personali. Dopo i gravi problemi di salute che ha affrontato, l’attore ha trovato conforto e ispirazione nella fede. Nudo ha espresso il suo profondo apprezzamento per il regista e il cast, sottolineando che la serie non è solo un prodotto televisivo, ma un vero e proprio miracolo che ha il potere di toccare le vite di credenti e non.

Nel suo messaggio su Instagram, Nudo ha ringraziato Dallas Jenkins per l’opportunità di far parte di un progetto così significativo, definendo “The Chosen” come una serie che ha “spiazzato Hollywood” e che continua a portare messaggi di speranza e salvezza a persone di ogni parte del mondo. La sua partecipazione a questo progetto rappresenta non solo un ritorno alla recitazione, ma anche un modo per Nudo di esprimere il suo legame con la spiritualità e la sua evoluzione personale.

La programmazione e il futuro della serie

Le nuove puntate di “The Chosen” sono previste per il 2026, ma gli spettatori possono già recuperare le stagioni precedenti, disponibili su Prime Video. La serie ha ottenuto un grande successo, non solo per la sua narrazione coinvolgente, ma anche per la sua capacità di affrontare temi universali come la fede, la redenzione e il cambiamento. Walter Nudo, con il suo ritorno, si inserisce in un contesto che promette di continuare a ispirare e coinvolgere il pubblico, rendendo il suo ruolo ancora più significativo.

Con il suo rientro nel mondo della recitazione, Walter Nudo non solo riporta in vita la sua carriera, ma si unisce a un progetto che ha il potere di trasformare e toccare le vite di molte persone. La sua storia è un esempio di resilienza e di come la fede possa giocare un ruolo fondamentale nel superare le avversità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!