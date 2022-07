Walt Disney Co. crea il “Disney Storytellers Fund” alla Howard University

Confermando i suoi forti legami con l’industria dell’intrattenimento, la “Howard University” ospiterà il nuovo “Disney Storytellers Fund”, che “creerà opportunità per gli studenti, storicamente sotto rappresentati, di avere future carriere come narratori e innovatori nei media e nell’intrattenimento”, secondo una dichiarazione congiunta.

Walt Disney Co. conferma i suoi legami con la Howard University

Il nuovo fondo è stato annunciato sabato all’Essenza Festival of Culture a Burbank, in California, dove ha sede la Walt Disney Co..

La “Howard University” ha legami esistenti con Netflix e Amazon, tra gli altri. All’inizio di quest’anno, ha nominato l’attrice Phylicia Rashad decano del College of Fine Arts, recentemente ristabilito. L’università ha anche ribattezzato quel college in onore di Chadwick Boseman, che ha frequentato Howard prima di diventare un attore di serie A interpretando ruoli iconici tra cui Black Panther, Thurgood Marshall, Jackie Robinson e James Brown.

Il “Disney Storytellers Fund” presso la Howard University fornirà stipendi per un periodo di cinque anni per progetti studenteschi incentrati sulla narrazione attraverso l’animazione, il design digitale, i giochi, il giornalismo, l’azione dal vivo, le arti dello spettacolo, il design del prodotto, il design visivo e la realtà virtuale. La Disney fornirà anche l’accesso a relatori, tutor e stage agli studenti del programma per suscitare interesse in questi campi.

“In tutti i marchi Disney, stiamo lavorando per amplificare le voci sottorappresentate e le storie non raccontate”,

ha affermato Jennifer Cohen, EVP Corporate Social Responsibility, The Walt Disney Company.

“Il Disney Storytellers Fund di Howard ci aiuterà a sostenere gli studenti e l’innovazione e la creatività che l’università coltiva da più di 150 anni. Siamo entusiasti di aiutare la prossima generazione di narratori neri a dare vita alle loro idee”.

Phylicia Rashad, attrice e produttrice, che prende parte al progetto, dichiara:

“I nostri studenti del “College of Fine Arts” trovano la loro espressione creativa in molti modi: nelle arti performative, nell’animazione, nel design dei prodotti che usiamo nella vita. Il Disney Storytellers Fund è un grande supporto per i nostri artisti emergenti mentre esplorano e sviluppano il loro potenziale all’interno e attraverso le discipline.”

Oltre al “Disney Storytellers Fund”, la Disney finanzierà lo sviluppo di uno spazio collaborativo creativo che sarà ospitato all’interno del nuovo Chadwick A. Boseman College of Fine Arts e della Cathy Hughes School of Communication della “Howard University”.

Mina Franza

